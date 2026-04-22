Radovi na deonici Sremska Mitrovica – Kuzmin, Kuzmin – Ruma, Pećinci – Šimanovci državnog puta

Radovi na državnom putu I A reda broj 3, deonice Sremska Mitrovica – Kuzmin, Kuzmin – Ruma, Pećinci – Šimanovci
„Putevi Srbije“ d.o.o. obaveštava vozače da se od 22.4. do 23.4.2026. godine, u toku svetlog dela dana, izvode radovi na ispitivanju horizontalne signalizacije na državnom putu I A reda broj 3, na sledećim deonicama:
-Sremska Mitrovica – Kuzmin, u smeru ka Batrovcima;
-Kuzmin – Ruma, u smeru ka Beogradu;
-Pećinci – Šimanovci, u smeru ka Beogradu.
Radovi se izvode u pokretu i za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor: Putevi Srbije