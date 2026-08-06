Juniorke Srbije formu za Balkanijadu bruse u Sremskoj Mitrovici

Juniorska ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u Sremskoj Mitrovici obavljaju pripreme za predstojeću Balkanijadu i turnir Zonske, I runde kvalifikacija za EP 2027. Mitrovčanin Nikola Kapric, prvi trener juniorki Srbije, na pripreme je pozvao 16 igračica, od kojih šest nastupaju u sremskim klubovima, Jedinstvu iz Stare Pazove i mitrovačkom Sremu. U stručnom štabu juniorki Srbije su, pored Nikole Kaprica, Jovan Popović, drugi trener, i Mladen Negovanović, kondicioni trener.

Detaljan plan priprema i takmičarske izazove izneo je pomoćni trener juniorske reprezentacije Srbije, Jovan Popović.

-U Sremskoj Mitrovici ćemo sprovoditi trenažni proces sve do 18. avgusta, odakle putujemo direktno za Mostar, gde se od 19. do 23. avgusta održava Balkanijada. Što se tiče samog takmičenja, dobili smo izuzetno tešku grupu u kojoj se nalazimo sa selekcijama Bugarske, Rusije i Turske. Bez obzira na snagu protivnika, naš primarni cilj je plasman među četiri najbolje ekipe, čime bismo obezbedili što bolji plasman koji vodi u naredne kvalifikacije za Evropsko prvenstvo – jasan je Popović.

Prve utiske po dolasku podelila je i mlada reprezentativka i talentovani smečer srpskog tima, Anja Miovčić, koja naglašava da u ekipi već vlada sjajna atmosfera.

-Tek smo stigle u Sremsku Mitrovicu, smestile smo se i prvi utisci su stvarno sjajni. Iza nas je period u kojem nismo dugo trenirale zajedno, ali čvrsto verujem da će polako sve doći na svoje mesto. Odlično ćemo se pripremiti za predstojeće takmičenje i ubeđena sam da će sve proći u savršenom redu. U sastavu ima nekoliko novih devojaka, ali se zapravo sve odlično poznajemo iz domaćih klubova gde smo igrale jedne protiv drugih. Zbog toga već sada imamo prelepu energiju i hemiju u timu, a očekivanja pred Balkanijadu su, naravno, najviša – optimistična je Miovčić.

Turnir će se odigrati od 19. do 23. avgusta u Mostaru, u Bosni i Hercegovini.

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