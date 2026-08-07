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Štab za vanredne situacije: Požar na deponiji pod kontrolom, sanacija u narednim danima
Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
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Štab za vanredne situacije: Požar na deponiji pod kontrolom, sanacija u narednim danima

7. avgust 2026. godine

Završena je sednica Štaba za vanredne situacije Grada Sremska Mitrovica, na kojoj je sagledano trenutno stanje na Regionalnoj deponiji „Srem-Mačva“, povodom požara koji je izbio u sredu. Članovi Štaba, uključujući načelnika Odeljenja za vanredne situacije, podneli su izveštaje o stanju na terenu.

Kako se navodi iz lokalne samouprave, konstatovano je da je požar lokalizovan i da se drži pod kontrolom. Sve nadležne službe nastavljaju rad na sanaciji posledica, a taj proces će trajati i u narednim danima.

Do sada je u akciji gašenja požara učestvovalo 15 vatrogasaca, 6 vatrogasnih vozila, 4 cisterne, 9 kamiona i utrošeno je više od 50 prikolica zemlje.

-Zavod za javno zdravlje kontinuirano prati kvalitet vazduha. Prema dosadašnjim rezultatima merenja, kvalitet vazduha je u proseku dobar. Pozivamo građane da se informišu isključivo putem zvaničnih saopštenja i da se pridržavaju preporuka nadležnih institucija – navodi se u saopštenju lokalne samouprave.

Izvor: Grad Sremska Mitrovica

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