  • ponedeljak, 21. septembar 2026.
Dani Srpske okupili goste iz Banjaluke i Prijedora
Društvo | Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Dani Srpske okupili goste iz Banjaluke i Prijedora

21. septembar 2026. godine

Delegacija iz Banjaluke i Prijedora boravila je u Sremskoj Mitrovici u okviru manifestacije „Dani Srpske u Srbiji“, a goste je u Turističkoj organizaciji grada dočekala zamenica gradonačelnika Danica Nedić sa saradnicima.

Tokom susreta istaknuta je bliskost koja povezuje gradove i ljude sa obe strane Drine, kao i značaj ovakvih manifestacija za negovanje postojećih veza i uspostavljanje novih oblika saradnje. Danica Nedić poručila je da između Sremske Mitrovice i Republike Srpske nema distance, ističući da su zajedništvo i međusobna podrška osnova odnosa koji se godinama grade.

-„Dani Srpske u Srbiji“ predstavljaju priliku za predstavljanje kulture, tradicije i običaja Republike Srpske, ali i za razmenu iskustava i ideja u različitim oblastima. Poseban prostor u razgovorima zauzima saradnja u kulturi, kroz koju se otvaraju mogućnosti za promociju umetnosti i kulturnog nasleđa, ali i za povezivanje u oblasti turizma – istakla je Danica Nedić.

Tokom susreta bilo je reči i o privrednoj saradnji i mogućnostima za povezivanje, razmenu iskustava i otvaranje novih poslovnih prilika. Ovakvi susreti, kako je ocenjeno, doprinose boljem upoznavanju, međusobnom poštovanju i stvaranju novih kontakata između institucija, organizacija i privrednika.

Susret je protekao u srdačnoj atmosferi, uz razgovore o budućoj saradnji i zajedničkim projektima, a učesnici su istakli da ih povezuju isti jezik, tradicija i osećaj pripadnosti.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Dimna zavesa nad Sremom
categories_image
Isplata jednokratne novčane naknade počinje 22. septembra
categories_image
„Miholjski susreti sela“ u Ogaru 26. septembra
categories_image
Protekle nedelje rođena 21 beba u mitrovačkom porodilištu
categories_image
Laćarak u dimu: Požari na više lokacija u selu
categories_image
Novim asfaltom kroz Ljukovo
Povezane Vesti
categories_image

Servis | Vesti

Apel MUP-a mladim vozačima da po...

categories_image

Vesti

Novo radno vreme prodavnica i ap...

categories_image

Sport | Sremska Mitrovica

Kajakaši „Vala“ na S...

categories_image

Sremska Mitrovica

Mobilni punktovi danas u Manđelosu

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt