Dani Srpske okupili goste iz Banjaluke i Prijedora

Delegacija iz Banjaluke i Prijedora boravila je u Sremskoj Mitrovici u okviru manifestacije „Dani Srpske u Srbiji“, a goste je u Turističkoj organizaciji grada dočekala zamenica gradonačelnika Danica Nedić sa saradnicima.

Tokom susreta istaknuta je bliskost koja povezuje gradove i ljude sa obe strane Drine, kao i značaj ovakvih manifestacija za negovanje postojećih veza i uspostavljanje novih oblika saradnje. Danica Nedić poručila je da između Sremske Mitrovice i Republike Srpske nema distance, ističući da su zajedništvo i međusobna podrška osnova odnosa koji se godinama grade.

-„Dani Srpske u Srbiji“ predstavljaju priliku za predstavljanje kulture, tradicije i običaja Republike Srpske, ali i za razmenu iskustava i ideja u različitim oblastima. Poseban prostor u razgovorima zauzima saradnja u kulturi, kroz koju se otvaraju mogućnosti za promociju umetnosti i kulturnog nasleđa, ali i za povezivanje u oblasti turizma – istakla je Danica Nedić.

Tokom susreta bilo je reči i o privrednoj saradnji i mogućnostima za povezivanje, razmenu iskustava i otvaranje novih poslovnih prilika. Ovakvi susreti, kako je ocenjeno, doprinose boljem upoznavanju, međusobnom poštovanju i stvaranju novih kontakata između institucija, organizacija i privrednika.

Susret je protekao u srdačnoj atmosferi, uz razgovore o budućoj saradnji i zajedničkim projektima, a učesnici su istakli da ih povezuju isti jezik, tradicija i osećaj pripadnosti.

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