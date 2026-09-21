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Protekle nedelje rođena 21 beba u mitrovačkom porodilištu
Društvo | Vesti
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Protekle nedelje rođena 21 beba u mitrovačkom porodilištu

21. septembar 2026. godine

Tokom protekle nedelje u porodilištu mitrovačkog Zdravstvenog centra, rođena je 21 beba, devet dečaka i 12 devojčica.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

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