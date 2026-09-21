„Miholjski susreti sela“ u Ogaru 26. septembra

Turistička organizacija opštine Pećinci, pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu i Opštine Pećinci, i ove godine organizuje manifestaciju „Miholjski susreti sela – Ogar 2026“, posvećenu jednom od najznačajnijih poljoprivrednih kultura koji je obeležio život i tradiciju ovih prostora, kukuruzu.

Manifestacija će biti održana u subotu, 26. septembra, od 15.00 časova, u dvorištu Aksentijevog kućerka u Ogaru, najstarije očuvane seoske kuće u Sremu i kulturnog dobra od izuzetnog značaja.

„Miholjski susreti sela“ posvećeni su očuvanju narodne tradicije, običaja i kulture Srema i opštine Pećinci, sa posebnim osvrtom na značaj kukuruza u životu ljudi na ovim prostorima, nekada, ali i danas. Kroz bogat program posetioci će imati priliku da upoznaju deo tradicionalnog načina života, stvaralaštva i običaja, a za najmlađe posetioce pripremljeni su zabavni i edukativni sadržaji, među kojima su četiri kreativne radionice za decu, kao i druženje uz Baneta Rosića – Leteću gitaru.

Program će upotpuniti nastupi folklornih društava, dok će na štandovima Udruženja žena „Ogarčanke“ iz Ogara i njihovih gostujućih udruženja žena biti predstavljeni ručni radovi i tradicionalne slatke i slane poslastice.

U večernjim satima posetioce očekuje dobra muzika i svirka benda „Matriks“, a podršku u organizaciji „Miholjskih susreta sela“ pružaju Udruženje žena „Ogarčanke“, Udruženje građana „Ogarnizacija“, Mesna zajednica Ogar i Sportski savez opštine Pećinci.

Izvor: www.pecinci.org

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