Isplata jednokratne novčane naknade počinje 22. septembra

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da već od utorka, 22. septembra, počinju isplate novca građanima u vidu jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara

On je naveo da je do sada za ovu novčanu naknadu prijavljeno 1.656.549 građana, a preko portala Uprave za trezor zabeleženo je i 2.728.000 upita onih koji su želeli da provere da li su u Akcionarskom fondu.

Mali je podsetio da lica koja imaju status nosioca prava u skladu sa navedenim propisom o besplatnim akcijama, pravo na novčanu naknadu ostvaruju iz Akcionarskog fonda prema odredbama tog zakona, odnosno ne prijavljuju se za 6.000 dinara.

Prvi potpredsednik Vlade najavio je da će već u utorak, 22. septembra početi isplate građanima koje će trajati do petka, 25. septembra.

On je napomenuo da će u utorak biti isplaćeni građani koji novac dobijaju iz Akcionarskog fonda, kao i penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći, dok će za građane koji su se prijavljivali za 6.000 dinara isplate početi od srede, 23. septembra.

Mali je istakao da je ovaj vid novčane naknade građanima, deo šireg, sveobuhvatnog paketa podrške, koji je vredan skoro milijardu evra i koji obuhvata i jednokratna novčana davanja koja su već isplaćena, jeftinije lekove, vaučere za penzionere, kao i produženje Uredbe o energetski ugroženom kupcu.

Prvi potpredsednik Vlade je podsetio da je 14. septembra isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od oko 50 milijardi dinara, odnosno oko 400 miliona evra, i nju je dobilo oko dva miliona građana Srbije.

Penzioneri su, u zavisnosti od visine penzije, dobili 35.000, 27.500 ili 20.000 dinara, dok su socijalno ugroženi građani dobili 25.000 dinara, a borci po 10.000 dinara, rekao je prvi potpredsednik Vlade.

Takođe, on je podsetio da je od 1. avgusta smanjena doplata koju građani plaćaju za lekove na recept, a obezbeđeno je i 30.000 vaučera za penzionere za odmor u Srbiji.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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