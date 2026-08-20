Vikend naselje Ležimir u petak četiri sata bez vode

Zbog planiranih radova na elektro mreži u Ležimiru, bez napajanja električnom energijom biće objekat JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica koji pripada sistemu vodosnabdevanja. Zbog nemogućnosti distribucije vode do korisnika vikend naselje Ležimir će u petak, 21. avgusta, u vremenu od 8 do 12 sati, biti bez vode.
Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.
Potrošačima u vikend naselju Ležimir iz JKP „Vodovod“ se zahvaljuju na strpljenju i razumevanju.