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Nedimović: Staćemo na put počiniocima
Društvo | Vesti | Poljoprivreda | Sremska Mitrovica
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Nedimović: Staćemo na put počiniocima

21. septembar 2026. godine

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović obišao je danas ugrožene lokacije na području grada i okolnih sela, gde više požara na otvorenom otežava rad nadležnih službi. On je upozorio da su gradske službe, vatrogasci i komunalna milicija na ivici kapaciteta zbog, kako je naveo, neodgovornog ponašanja pojedinaca koji namerno pale vatru.

– Naši komunalni policajci i vatrogasci ne mogu da postignu sve ovo. Vetar duva izuzetno jako i samo je pitanje trenutka kada će vatra preći na voćnjake koji su na 100 metara odavde i koji vrede na desetine i stotine hiljada evra – upozorio je Nedimović.

Govoreći o dimu koji se danas oseća u čitavoj Sremskoj Mitrovici, gradonačelnik je rekao da je za njegovo širenje ovog puta odgovoran ljudski faktor.

– Kada je bio incident sa regionalnom deponijom, svi su odmah reagovali, a danas se dim takođe oseća svuda u gradu. Ali ovo je aktivnost čoveka – pojedinci namerno pale vatru. Molim vas, hajde da se dozovemo pameti. Potpuno je nebitno čiji je voćnjak ili njiva, to je imovina svih nas – istakao je Nedimović.

Najavio je i donošenje novih mera kojima bi trebalo da se spreči višegodišnji problem paljenja žetvenih ostataka i niskog rastinja, kao i uzurpiranja puteva. Nedimović je rekao da će Skupštini grada biti predložena nova odluka o poljoprivrednoj šteti i zaštiti polja, uz primenu savremenih tehnologija za otkrivanje počinilaca i dodao:

– Ne želim da pretim nikom, ali ovo je prevazišlo sve okvire. Moraćemo da uvedemo dronove, veštačku inteligenciju i satelitske snimke kako bismo precizno utvrdili ko ovo radi i adekvatno primenili mere u skladu sa zakonom.

Nadležni apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom, posebno tokom perioda jakog vetra, jer se vatra može brzo proširiti i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu.

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