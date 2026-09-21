Dimna zavesa nad Sremom

Nakon što je juče više požara na otvorenom stvorilo dimnu zavesu između Laćarka i Čalme, situacija se jutros pogoršala. Sa jačanjem vetra, dim se proširio na šire područje, dok se požari na otvorenom prostiru od Divoša sve do Laćarka.

Vatra je jutros stigla i do čalmanskog groblja, a gust dim nadvio se i nad auto-putem. Požari su zabeleženi i u laćaračkom ataru, na potezu prema Savi, dok se miris paljevine oseća i u Sremskoj Mitrovici.

Dim i vatra zahvatili su više lokacija, pa se usled vetra dimna zavesa povremeno širi i prema naseljenim područjima. Na terenu je primećeno više vatrogasnih ekipa koje su se danonoćno borile sa vatrenom stihijom.

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