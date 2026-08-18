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Privrema obustava saobraćaja u Golubinačkoj ulici u Šimanovcima
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Privrema obustava saobraćaja u Golubinačkoj ulici u Šimanovcima

18. avgust 2026. godine

Zbog izvođenja radova na ugradnji asfaltnih slojeva u okviru rekonstrukcije Golubinačke ulice u Šimanovcima, biće izmenjen režim saobraćaja, odnosno uvedena privremena obustava saobraćaja na delu ulice na kojem se izvode radovi.

Privremena obustava saobraćaja planirana je u periodu od utorka, 18. avgusta, u toku svetlog dela dana, od 8.00 do 18.00 časova.

Prema planiranoj dinamici, radovi na ugradnji asfaltnih slojeva izvodiće se ukupno četiri radna dana, u narednih 15 dana, ali neće biti izvođeni u kontinuitetu. O tačnim terminima izvođenja radova građani će biti blagovremeno obaveštavani.

Mole se svi učesnici u saobraćaju da u periodu izvođenja radova koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izvor: www.pecinci.org

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