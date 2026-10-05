Najava isključenja struje za utorak, 6. oktobar

Za utorak, 6. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Stevana Mokranjca

Fuškogorskog odreda

Josifa Pančića br.6 i b.b.

Planinska od br. 5-57 i 4-70

Kuveždinska od br. 1-5 i b.b.

Stefana Lastavice od br. 1-31 i 2-28

Sremskog fronta od br. 1-33 i 2-32

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Fruškogorska od br. 73-113 i 70-76 i b.b.

Planinska br. 2

Milana Kostića od br. 1-3 i 4-38

Nemanjina

Železnička od br. 29-51 i 16-62

Draginje Nikšić od br. 1-25 i 4-24

Vladimira Matijevića od br. 100-102 i b.b.

stanovi u žel. stanici

Sremska Mitrovica od 12:00 do 13:00 časova

Matije Huđi od br. 15-21 i 51-55

Maksima Gorkog od br. 1-39 i 2-38

Železnička br. 42

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