Najava isključenja struje za utorak, 6. oktobar

Za utorak, 6. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova
Stevana Mokranjca
Fuškogorskog odreda
Josifa Pančića br.6 i b.b.
Planinska od br. 5-57 i 4-70
Kuveždinska od br. 1-5 i b.b.
Stefana Lastavice od br. 1-31 i 2-28
Sremskog fronta od br. 1-33 i 2-32
Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova
Fruškogorska od br. 73-113 i 70-76 i b.b.
Planinska br. 2
Milana Kostića od br. 1-3 i 4-38
Nemanjina
Železnička od br. 29-51 i 16-62
Draginje Nikšić od br. 1-25 i 4-24
Vladimira Matijevića od br. 100-102 i b.b.
stanovi u žel. stanici
Sremska Mitrovica od 12:00 do 13:00 časova
Matije Huđi od br. 15-21 i 51-55
Maksima Gorkog od br. 1-39 i 2-38
Železnička br. 42