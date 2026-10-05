  • ponedeljak, 5. oktobar 2026.
Najava isključenja struje za utorak, 6. oktobar
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za utorak, 6. oktobar

5. oktobar 2026. godine

Za utorak, 6. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Stevana Mokranjca
Fuškogorskog odreda
Josifa Pančića br.6 i b.b.
Planinska od br. 5-57 i 4-70
Kuveždinska od br. 1-5 i b.b.
Stefana Lastavice od br. 1-31 i 2-28
Sremskog fronta od br. 1-33 i 2-32

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Fruškogorska od br. 73-113 i 70-76 i b.b.
Planinska br. 2
Milana Kostića od br. 1-3 i 4-38
Nemanjina
Železnička od br. 29-51 i 16-62
Draginje Nikšić od br. 1-25 i 4-24
Vladimira Matijevića od br. 100-102 i b.b.
stanovi u žel. stanici

Sremska Mitrovica od 12:00 do 13:00 časova

Matije Huđi od br. 15-21 i 51-55
Maksima Gorkog od br. 1-39 i 2-38
Železnička br. 42

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Protekle nedelje rođeno 24 bebe u mitrovačkom porodilištu
categories_image
Tokom vikenda 19 saobraćajki, jedna osoba poginula
categories_image
Evidentirane četiri saobraćajne nezgode, registrovano 280 prekršaja
categories_image
Najava isključenja struje za ponedeljak, 5. oktobar
categories_image
Izmena režima saobraćaja u centru Sremske Mitrovice
categories_image
Pet saobraćajnih nezgoda u Sremu, povređeno 12 osoba
Povezane Vesti
categories_image

Servis

U četvrtak u Novoj Pazovi smanje...

categories_image

Servis

Dve osobe povređene u saobraćaju

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za sre...

categories_image

Servis

Radovi na deonici puta Sremska M...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt