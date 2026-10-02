Najava isključenja struje za ponedeljak, 5. oktobar

Za ponedeljak, 5. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 12:00 časova
Teodora Bekića od br. 58-62 i b.b.
Radinački put od br. 147-185 i 74-160 i b.b.
Beogradska br. 2
Sremska Mitrovica od 12:30 do 14:30 časova
Stari šor od br. 87-91
Kralja Petra prvog br. 51
Ratarska br. 22
Ležimir od 09:00 do 10:00 časova
Fruškogorska 7-35, 10-32
Novosadska 2
Čalma od 10:30 do 11:30 časova
Planinska 17-53, 14-52 i bb
9.Novembra 13-21a, 10-22a