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Najava isključenja struje za ponedeljak, 5. oktobar
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Najava isključenja struje za ponedeljak, 5. oktobar

2. oktobar 2026. godine

Za ponedeljak, 5. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 12:00 časova

Teodora Bekića od br. 58-62 i b.b.
Radinački put od br. 147-185 i 74-160 i b.b.
Beogradska br. 2

Sremska Mitrovica od 12:30 do 14:30 časova

Stari šor od br. 87-91
Kralja Petra prvog br. 51
Ratarska br. 22

Ležimir od 09:00 do 10:00 časova

Fruškogorska 7-35, 10-32
Novosadska 2

Čalma od 10:30 do 11:30 časova

Planinska 17-53, 14-52 i bb
9.Novembra 13-21a, 10-22a

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