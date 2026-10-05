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Protekle nedelje rođeno 24 bebe u mitrovačkom porodilištu
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Protekle nedelje rođeno 24 bebe u mitrovačkom porodilištu

5. oktobar 2026. godine

Tokom protekle nedelje u porodilištu mitrovačkog Zdravstvenog centra rođene su 24 beba, 6 devojčica i 18 dečaka.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

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