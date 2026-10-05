Ponovo radi bioskop – besplatna projekcija za najmlađe na otvaranju

Posle pauze, veliko platno u Kulturnom centru „Pećinci“ ponovo oživljava. Redovni bioskopski program u Pećincima zvanično počinje u petak, 9. oktobra 2026. godine, kada će biti održane dve filmske projekcije – u 18.30 i 20.30 časova.

Povodom početka rada bioskopa, prva projekcija biće besplatna za najmlađu publiku. Od 18.30 časova biće prikazan sinhronizovani animirani porodični film „Maša i Medved: Još zabavnije“.

U ovoj veseloj avanturi Maša kreće na putovanje od šume do grada i nazad, a njen dolazak na jedno venčanje, kao što se od nje i očekuje, donosi čitav niz neočekivanih i komičnih situacija. Film donosi i toplu priču inspirisanu bajkom o dvanaest meseci, uz avanture, humor i magiju namenjene najmlađoj publici i celoj porodici. Film traje 75 minuta i sinhronizovan je na srpski jezik.

Ulaz na projekciju u 18.30 časova je besplatan, ali je zbog ograničenog broja mesta neophodno preuzeti besplatnu ulaznicu na blagajni Kulturnog centra. Blagajna će u petak početi sa radom u 16.30 časova, odnosno dva sata pre početka projekcije.

Iste večeri, od 20.30 časova, publika će imati priliku da pogleda domaći porodični film „Hajduk u Beogradu“, snimljen prema čuvenom delu Gradimira Stojkovića.

Legendarni junak jednog od najpopularnijih serijala knjiga za decu sa ovih prostora, Gligorije Pecikoza Hajduk, stiže na veliko platno. Nakon doseljenja sa porodicom u Beograd, Hajduk postaje deo odeljenja VIII5 i pokušava da pronađe svoje mesto u novoj sredini – kao drug, učenik i sin. Između novih iskustava, prijateljstva i odrastanja, u njegov život ulazi i sila koja može sve da promeni – ljubav.

Film je režirao Milan Todorović, a u glumačkoj ekipi su Todor Jovanović, Dragan Mićanović, Sloboda Mićalović, Ana Lečić, Nikola Kojo, Srđan Timarov, Pavle Jerinić, Milena Predić i Jelica Sretenović.

Cena ulaznice za projekciju filma „Hajduk u Beogradu“ u 20.30 časova iznosi 400 dinara. Ulaznice se mogu kupiti na blagajni Kulturnog centra od 16.30 časova.

Početkom redovnog bioskopskog programa Kulturni centar „Pećinci“ otvara novo poglavlje u programskom životu ustanove. Bioskopske projekcije biće organizovane svakog utorka i petka, po pravilu u dva termina – od 18.30 časova dečji i porodični filmovi, a od 20.30 časova večernji filmski program.

Kako bi gledanje filmova bilo prijatno za sve posetioce, iz Kulturnog centra mole publiku da se tokom projekcija primereno ponaša, ne razgovara, ne koristi mobilne telefone i ne ometa ostale gledaoce. U bioskopsku salu dozvoljeno je uneti kokice i vodu, uz molbu posetiocima da vode računa o čistoći sale.

PETAK , 9. OKTOBAR 2026.

18.30 – „Maša i Medved: Još zabavnije“

Besplatna projekcija

Besplatne ulaznice preuzimaju se na blagajni od 16.30 časova.

20.30 – „Hajduk u Beogradu“

Cena ulaznice: 400 dinara

Izvor/foto: pecinci.org

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