Tokom vikenda 19 saobraćajki, jedna osoba poginula

U toku vikenda, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Šida je izgubila život.
Otkriveno je 359 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 58 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas u toku vožnje.
Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.