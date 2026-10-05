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Tokom vikenda 19 saobraćajki, jedna osoba poginula
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Tokom vikenda 19 saobraćajki, jedna osoba poginula

5. oktobar 2026. godine

U toku vikenda, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Šida je izgubila život.

Otkriveno je 359 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 58 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas u toku vožnje.

Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

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