  • petak, 2. oktobar 2026.
Evidentirane četiri saobraćajne nezgode, registrovano 280 prekršaja
Servis
0 Komentara

Evidentirane četiri saobraćajne nezgode, registrovano 280 prekršaja

2. oktobar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Inđije, evidentirane su četiri saobraćajne nezgode, u kojima je povređeno šest osoba.

Otkriveno je 280 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 45 vozača koji su prekoračili brzinu kretanja vozila u zonama škola.

Usled dima zbog požara na poljoprivrednim parcelama u blizini puteva, smanjena je vidljivost, te su se, u prethodna dva dana na auto-putu Batrovci-Beograd, dogodile tri saobraćajne nezgode u kojima je više osoba povređeno.

Podsećamo građane da je zakonom zabranjeno paljenje rastinja i biljnih ostataka na otvorenom prostoru, jer dim značajno smanjuje vidljivost i ugrožava bezbednost saobraćaja. Vozačima savetujemo da, ukoliko naiđu na deonicu puta zahvaćenu dimom, odmah smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbegavaju nagle manevre.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Najava isključenja struje za ponedeljak, 5. oktobar
categories_image
Izmena režima saobraćaja u centru Sremske Mitrovice
categories_image
Pet saobraćajnih nezgoda u Sremu, povređeno 12 osoba
categories_image
Biciklistička trka u Moroviću: Povremene obustave saobraćaja 4. oktobra
categories_image
Najava isključenja struje za petak, 2. oktobar
categories_image
„SPEED MARATON“ u Sremu: Za 24 sata otkriveno 336 prekoračenja brzine
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Servis

Sutra dan žalosti zbog tragedije...

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za sre...

categories_image

Servis | Sremska Mitrovica

Savska voda bezbedna za kupanje

categories_image

Servis | Sremska Mitrovica

Ponovo na snazi vanredna situaci...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt