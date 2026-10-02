Evidentirane četiri saobraćajne nezgode, registrovano 280 prekršaja

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Inđije, evidentirane su četiri saobraćajne nezgode, u kojima je povređeno šest osoba.

Otkriveno je 280 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 45 vozača koji su prekoračili brzinu kretanja vozila u zonama škola.

Usled dima zbog požara na poljoprivrednim parcelama u blizini puteva, smanjena je vidljivost, te su se, u prethodna dva dana na auto-putu Batrovci-Beograd, dogodile tri saobraćajne nezgode u kojima je više osoba povređeno.

Podsećamo građane da je zakonom zabranjeno paljenje rastinja i biljnih ostataka na otvorenom prostoru, jer dim značajno smanjuje vidljivost i ugrožava bezbednost saobraćaja. Vozačima savetujemo da, ukoliko naiđu na deonicu puta zahvaćenu dimom, odmah smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbegavaju nagle manevre.

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