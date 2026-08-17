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Novi put olakšava život i rad građanima i privrednicima
Društvo | Hronika | Pećinci | Vesti
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Novi put olakšava život i rad građanima i privrednicima

17. avgust 2026. godine

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić obišao je radove na rekonstrukciji Golubinačke ulice u Šimanovcima, koja predstavlja još jednu značajnu investiciju u putnu infrastrukturu u ovom naselju.

Kako je tom prilikom istakao Đokić, završetkom radova i povezivanjem Golubinačke ulice sa saobraćajnicama koje su ranije rekonstruisane, Šimanovci će dobiti novi saobraćajni prsten koji će omogućiti kvalitetniju i efikasniju vezu sa industrijskom zonom.

-Moramo da vodimo računa o putnoj infrastrukturi kako bismo našim privrednicima omogućili lakši prilaz i izlaz iz njihovih firmi, ali i kako bismo meštanima Šimanovaca obezbedili što bolje uslove za svakodnevni život. Kvalitetna infrastruktura i uređeni putevi olakšavaju život i rad, kako našim građanima, tako i privrednicima koji posluju na teritoriji naše opštine – rekao je Đokić.

Predsednik Saveta mesne zajednice Aleksandar Mandić rekao je da se sa ovom investicijom nastavlja unapređenje saobraćajne infrastrukture u Šimanovcima.

-Rekonstrukcija ove ulice još jedan je pokazatelj daljeg razvoja Šimanovaca i brige naše opštine i naše države da se meštanima olakša svakodnevni život, a privredi omoguće uslovi za dalji razvoj. Bez razvoja privrede nema ni boljeg života za naše građane, niti budućnosti za našu decu. Ovo je ujedno i dokaz da ispunjavamo ono što smo obećali. Građani su bili strpljivi i sačekali da se završe sve potrebne procedure, a sada ćemo dobiti modernu saobraćajnicu kakva i dolikuje 21. veku – izjavio je Mandić.

Rekonstrukcija Golubinačke ulice obuhvata deonicu dugu 1.820 metara, a vrednost radova iznosi blizu 46 miliona dinara. Projektno-tehničku dokumentaciju finansirala je Opština Pećinci, dok je kompletno finansiranje radova obezbedila Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.

Izvor/foto: pecinci.org

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