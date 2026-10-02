Radovi u Vognju

Voganj-U Vognju su započeli radovi na uređenju lokalnih ulica, a u okviru aktuelnog ciklusa biće asfaltirano ukupno oko 1,3 kilometra saobraćajnica. Radovi su juče izvedeni u delu ulice Proke Đilasa, dok se danas asfaltira Fruškogorska ulica, uključujući i njen krak koji do sada nije bio asfaltiran.

Predsednik Opštine Ruma Dušan Ljubišić obišao je radove u Vognju i istakao da je početak asfaltiranja u ovom selu deo realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa „Sremputem“, čije je potpisivanje prethodilo početku šireg ciklusa radova na putnoj infrastrukturi.

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