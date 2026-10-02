Novi tereni i igrališta

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević i predsednik opštine Inđija Marko Gašić otvorili su rekonstruisani park u Bloku 22, između ulica Kralja Dragutina i Laze Kostića u Inđiji.

Park je u potpunosti rekonstruisan i opremljen sadržajima namenjenim deci i mladima. Izgrađeni su savremeni sportski tereni i dečija igrališta, a prostor je dodatno uređen i osvetljen novom javnom rasvetom.

Sagrađeni su tereni za mali fudbal, basket, uređene zelene površine, sanirane postojeće i izgrađene nove pešačke staze, postavljen urbani mobilijar, kao i dodatno ozelenjavan prostor.

-U proteklih šest godina, više od 170 miliona dinara je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam uložio u Inđiju. Pokrajinska vlada i mnogo više. Predsednik opštine Inđija sa svojim timom predstavlja ono što je Srbija danas, kada se uradi kvalitetna projektno-tehnička dokumentacija, kada se odredi rok. Rezultati su jasni i vidljivi. Dečja igrališta, staze, stopa nezaposlenosti manja od 2,5 odsto, kao i najveći prosek zarade u celom Sremu, rekao je Ivanišević, ističući prednosti i osobenosti ove lokalne samouprave.

On je rekao da su to rezultati koje stvara aktivna lokalna samouprava, kao što su i rezultati Pokrajinske vlade, kako u Inđiji, tako i u drugim opštinama.

Sredstva za rekonstrukciju parka u inđijskom Bloku 22 u iznosu od 36 miliona dinara, obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

U okviru uređenja, pored parka izgrađeno je i 40 novih parking mesta i postavljena bezbednosna ograda, čime je unapređena komunalna infrastruktura i povećan broj parking mesta za stanare ovog dela Inđije.

Za kraj, tokom posete sekretara Ivaniševića bilo je i reči o tome da se trenutno razmatra realizacija sličnog projekta u Maradiku.

M.S.

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