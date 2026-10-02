Raspisan tender za rekonstrukciju teretnog mosta

Preduzeće „Putevi Srbije” d.o.o. raspisalo je tender za rehabilitaciju mosta preko Save, koji se nalazi na državnom putu IB reda broj 20, na deonici Sremska Mitrovica – Bogatić. Ovaj objekat, ukupne dužine 748,20 metara, deo je saobraćajnice koja povezuje državni put A3 sa graničnim prelazom Badovinci prema Bosni i Hercegovini.

Prema tenderskoj dokumentaciji, ukupan saobraćajni profil mosta iznosi 12,56 metara, što obuhvata kolovoz širine 7,7 metara i obostrane pešačke staze bruto širine od po 2,43 metra, odvojene denivelacijom. Postojeći kolovozni zastor od tvrdo livenog asfalta je u dva sloja, dok sistem za odvodnjavanje konstrukcije trenutno nije regulisan.

Pregledom koji je obavljen u aprilu 2022. godine, utvrđena su oštećenja na svim mostovskim konstrukcijama, a trenutno stanje saobraćajnog profila ocenjeno je kao nepovoljno za bezbednost učesnika u saobraćaju. Na kolovozu su konstatovane pukotine, zakrpe, kolotrazi, kao i mestimične udarne rupe sa vidljivim kolovoznim limom. Takođe, zabeleženo je prisustvo rastinja, peska i šljunka, dok je na 20 do 30 odsto ivičnjaka uočena degradacija. Oštećenja i korozija registrovani su i na pešačkim stazama i ogradama, dok je stanje betonskih površina stubova ocenjeno kao generalno zadovoljavajuće.

Projektom rehabilitacije predviđena je obnova saobraćajnog profila, ojačanje noseće čelične konstrukcije na osnovu statičkih provera nosivosti, kao i izrada kontrolisanog sistema odvodnjavanja. Novi projekat zadržava ukupnu širinu od 12,56 metara, ali sa kolovozom širine 7,8 metara i dve saobraćajne trake. Pešačke staze biće bruto širine 238 centimetara, a za razdvajanje od kolovoza planirani su kameni ivičnjaci denivelisani za 11 centimetara i zaštitne elasto-odbojne čelične ograde.

Rok za podnošenje ponuda na ovom tenderu je 23. oktobar. Ponuđeni rok za završetak kompletnih radova ne može biti kraći od 180 niti duži od 450 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

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