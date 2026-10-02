Održani 23. „Dani meda“ u Inđiji

Inđijska Ulica Vojvode Stepe, popularno šetalište, proteklog vikenda bila je preplavljena medom i proizvodima od meda, koji su bili izloženi u okviru 23. manifestacije „Dani meda“. Inđijsko Udruženje pčelara „Roj“ okupilo je svoje članove i njih šesnaestoro iznelo je pred sugrađane med i proizvode od meda, na izložbi koja se tradicionalno organizuje na kraju septembra.

Dragan Vučenović, predstavnik uduženja, kaže da je ove godine izuzetno interesovanje posetilaca, a da je posebno zadovoljstvo bilo u tome što su na šetalište izašla deca iz Predškolske ustanove „Boško Buha“ u Inđiji, za koju su pripremljeni adekvatni pokloni.

Manifestacija je trajala dva dana, a održana je pod pokroviteljstvom Turističke organizacije i Opštine Inđija.

M.S.

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