Dostupna nova elektronska usluga za sticanje statusa roditelj negovatelj

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je da je na portalu eUprava od danas dostupna nova elektronska usluga Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja i negovatelja, u cilju daljeg unapređenja dostupnosti elektronskih usluga građanima.

Nova usluga omogućava građanima da zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja i negovatelja, kao i prava koja proističu iz tog statusa, podnesu elektronskim putem, bez odlaska u nadležni centar za socijalni rad.

Usluga je namenjena roditeljima, starateljima i negovateljima koji neposredno pružaju neophodnu pomoć i negu detetu ili osobi kojoj je takva podrška potrebna, u skladu sa Zakonom o roditeljima negovateljima i negovateljima.

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu dr Mihailo Jovanović istakao je da se razvoj eUprave ne ogleda samo u broju dostupnih usluga već, pre svega, u tome da one odgovore na konkretne potrebe građana.

Jovanović je objasnio da je za korišćenje ove usluge neophodno da korisnik ima registrovani nalog na portalu eUprava i da bude prijavljen putem mobilne aplikacije ConsentID ili kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Nakon prijave, korisnik popunjava elektronski obrazac, dostavlja potrebnu dokumentaciju i podnosi zahtev koji se automatski prosleđuje centru za socijalni rad, nadležnom prema mestu prebivališta podnosioca, čime se ceo postupak podnošenja na ovaj način obavlja elektronskim putem, precizirao je on.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Srbije u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da će primena Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima olakšati svakodnevicu porodica i roditeljima pružiti veću sigurnost i osećaj da nisu sami.

Đurđević Stamenkovski je istakla da je prvi zahtev za ostvarivanje prava roditelj negovatelj stigao svega dvadeset minuta posle ponoći, nakon čega su se nizali zahtevi elektronskim putem, a od jutros, čim su otvoreni centri za socijalni rad, građani su mogli i neposredno da se prijave.

Prema njenim rečima, prijava za ostvarivanje ovog prava može se podneti elektronskim putem ili u centrima za socijalni rad.

Po podnošenju zahteva, korisnicima je omogućeno i praćenje statusa predmeta u sekciji „Moje aktivnostiˮ na portalu eUprava, dok o pravu na status roditelja negovatelja i negovatelja odlučuje nadležni centar za socijalni rad.

Da bi podneo zahtev, podnosilac mora da bude državljanin Srbije, punoletan i mlađi od 65 godina, da ima poslovnu sposobnost, prijavljeno prebivalište na istoj adresi i da živi u zajedničkom domaćinstvu sa detetom ili osobom kojoj pruža pomoć i negu, kao i da nije zaposlen, radno angažovan po bilo kom osnovu, niti korisnik penzije.

Za detaljnije informacije o načinu korišćenja usluge, dostupno je video-uputstvo na ovom linku.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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