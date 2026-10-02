Treća faza radova na Spomen-groblju

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica otpočeo je treću fazu radova na investicionom održavanju Spomen-kuće u okviru prostora Spomen-groblja. Za ovu namenu Grad Sremska Mitrovica opredelio je sredstva u iznosu do 7.718.000,00 dinara sa PDV-om. Izvođač je, nakon sprovedene javne nabavke, zvanično uveden u posao 8. septembra 2026. godine, a rok za završetak svih planiranih radova je 80 kalendarskih dana.

Ova faza obuhvata kompletan završetak spoljašnjeg uređenja objekta. Radnici će izvesti limarske radove, postaviti i sanirati fasadu, te urediti parter, odnosno pristupne staze i plato oko same Spomen-kuće.

Završetkom građevinskih radova stvoriće se uslovi za formiranje nove stalne muzejske postavke. Obnovljeni prostor biće u službi kulture i obrazovanja, a koristiće se za interaktivne sadržaje, edukativne programe, stručne skupove i pedagoški rad sa mladima.

U Spomen-kući će biti izložena retka i vredna muzejska građa, dokumentarni materijal i digitalizovana dokumentacija. Kako se navodi u planovima, poseban fokus biće stavljen na to da svi budući sadržaji budu veće dostupnosti za osetljive društvene grupe.

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