Za mlade nade Atletskog kluba Srem 20 medalja u Šapcu

Na tradicionalnom “Gospojinskom atletskom mitingu“ u Šapcu, održanom u nedelju 28. septembra, mladi takmičari Atletskog kluba Srem iz Sremske Mitrovice osvojili su ukupno 20 medalja.

Najsjajnijim odličjima okitili su se Milan Glumac na 100 metara, Danilo Topić na 800 metara, Maša Ilić i Aleksandar Radovanović u skoku udalj iz zone odskoka, Relja Milovanović i Kalina Nikolić na 60 metara, kao i Vuk Ilić u disciplini vorteks.

Srebrne medalje poneli su Nađa Vuković na 300 metara, Sara Perić u skoku udalj iz zone odskoka i trci na 200 metara, Vera Pajić na 60 metara, Milan Nikolić i Aleksej Janković u trci na 200 metara, te Pavle Anđušić na 60 metara.

Bronzane medalje pripale su Eni Savić i Nađi Vuković u skoku udalj iz zone odskoka, Anji Marčok i Stefanu Stanojeviću na 60 metara, Lenki Stolić na 200 metara, kao i Mihajlu Tomaševiću na 60 metara.

Pored osvajača medalja, vredno su se borili i zalagali i brojni drugi mladi atletičari, Maša Travica, Lenka Andrijević, Andrijana Alilović, Dea i Ena Mataruga, Lena Vozarević, Sara Milovanović, Jana Ćorić, Anastasija Bogdanović, Tara Cvetinčanin, Maša i Neda Antonić, Nikolija Marinkov, Milica Stanojević, Sofija Glumac i Petar Radonjić. Neki od njih bili su veoma blizu medalje, pojedini su oborili lične rekorde, dok su svi zajedno dali maksimum i dostojno predstavljali svoj klub.

