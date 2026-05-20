U nedelju rušenje majskog drveta
Društvo | Vesti | Šid
SKUD „Jednota“ Šid i Udruženje „Sremska svinjokolja i kobasicijada“ Šid organizuju tradicionalno rušenje majskog drveta u nedelju, 24. maja, ispred Slovačkog doma u Šidu, sa početkom u 16 časova.

Reč je o veoma starom običaju koji slovačka nacionalna zajednica u opštini Šid neguje dugi niz godina, sa ciljem očuvanja kulture i tradicije Slovaka na ovim prostorima. Prema slovačkom običaju, majsko drvo simbolizuje proleće, radost, ljubav i uspešnu godinu. Sadi se poslednjeg dana aprila, a ruši se za crkveni praznik Duhovi, uz muziku, pesmu, igru, piće i kolače.

Nakon rušenja majskog drveta organizovana je igranka u Slovačkom domu u Šidu, sa početkom u 18 časova.

Ulaz je besplatan.

