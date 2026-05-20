Za svaku bebu 40 hiljada dinara

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić uručio je 18. maja Savu i Branislavi Ninić iz Šimanovaca jednokratnu novčanu naknadu za novorođenče u iznosu od 40 hiljada dinara.

Predsednik Đokić je naglasio da je ovo samo jedna od mera podrške porodici i deci, koju pećinačka lokalna samouprava sprovodi dugi niz godina, i dodao da se mere podrške porodici i deci se iz godine u godinu proširuju.

-U periodu od 1. novembra do 31. marta imamo 51 prinovu u našoj opštini, a podrška porodicama novorođenčadi stiže u ovoj lepoj nedelji kada slavimo dane Opštine Pećinci. Na taj način pokazujemo mladim porodicama da mislimo na njih i da mogu da računaju na podršku Opštine u odgajanju porodice – izjavio je predsednik Đokić, i dodao da mladi ljudi malo gde mogu da pronađu tako dobre uslove za život, rad i podizanje porodice kakve imaju u opštini Pećinci.

Mali Jovan je prvenac u porodici Ninić, a po rečima ponosnog tate svaka novčana pomoć mladom bračnom paru koji ima novorođenče znači puno.

-Nakon četiri godine braka, dobili smo sina Jovana 31. januara ove godine. Želimo da zahvalimo Opštini na pomoći, koju ćemo iskoristiti da kupimo neku bebi opremu – rekao je Savo.

Pored novorođenčeta, porodica Ninić imala je 18. maja još razloga za slavlje, s obzirom da je Savin brat Vladan nedavno sklopio brak sa Vanjom. Tim povodom su Zoran Vojkić, zamenik predsednika opštine Pećinci i Aleksandar Mandić, predsednik Saveta mesne zajednice Šimanovci, Vladanu i Vanji uručili jednokratni novčani dodatak u iznosu od 50.000 dinara.

