Izložba o Konfučijevom rodnom kraju

Ruma-U Zavičajnom muzeju Ruma svečano je otvorena izložba „Konfučijev rodni kraj – prijateljski Šandong: Izložba kineske drevne kulture rituala i muzike“, realizovana u saradnji sa Kineskim kulturnim centrom i Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Izložbu je svečano otvorila pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Aleksandra Ćirić Bošković, istakavši dugogodišnju i uspešnu saradnju Zavičajnog muzeja Ruma i Kineskog kulturnog centra, kao i značaj saradnje sa Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu.

