Novo dečije igralište u Suseku

Početak proleća u selu Susek, u opštini Beočin, obeležila je i izgradnja novog dečijeg igrališta koje je, na radost najmlađih meštana, postavljeno u centru sela. Ovim povodom, predsednica opštine Beočin Biljana Janković posetila je Susek i razgovarala sa meštanima koji su podelili svoje utiske.

-Puno igralište i boravak dece na vazduhu je najbolji pokazatelj koliko je ovakav sadržaj dobrodošao i drago mi je što smo, u saradnji sa građanima, bili u prilici da realizujemo izgradnju dečijeg igrališta koje se više puta javljalo i kao predlog meštana ovog sela. Igralište je izgrađeno po najnovijim standardima, sadrži brojne sprave za razvoj i igru, info tablu i prateći mobilijar u vidu klupa i kanti za otpatke – istakla je Janković i dodala da je ove godine u planu izgradnja još dva nova dečija igrališta na teritoriji opštine Beočin:

-Ideja kojom se vodimo je da svaka mesna zajednica, shodno potrebama, dobije bar po jedno dečije igralište i do sada su realizovani projekti izgradnje čak šest novih igrališta u Rakovcu, Čereviću, Suseku kao i tri nova igrališta u Beočinu. Naredne lokacije su dogovorene u Beočin selu i u centralnom „parkiću“ u Beočinu gde je usled nesavesnog ponašanja, postojeće igralište gotovo u potpunosti uništeno – rekla je Janković i dodala da izgradnja dečijih igrališta nije moguća na svakoj lokaciji, jer parcele moraju biti u potpunosti u vlasništvu Opštine Beočin kao i da ne smeju da imaju podzemne instalacije poput gasovoda ili vodovoda, o čemu se vodi računa prilikom planiranja ovakvih projekata u svim mesnim zajednicama.

-Podsetiću da ovi projekti nisu jeftini i često zahtevaju mašinsku pripremu zemljišta, iskopavanje i betoniranje površina, zatim postavku tartan podloge koja je poželjna zbog bezbednosti dece, kao i nabavku svog pratećeg mobilijara, te stoga apelujemo na sve sugrađane da savesno i odgovorno zajednički sačuvamo javne površine kako bi najmlađi mogli što duže da ih koriste – poručila je Janković.

Izgradnja dečijeg igrališta u Suseku finansirana je iz lokalnog budžeta a vrednost ulaganja je 5.8 miliona dinara. Za najvaljene projkete izgradnje dečijih igrališta na lokacijama u Beočin selu i Beočinu, Opština Beočin obezbedila je sredstva putem konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a početak realizacije najavljen je za ovu godinu.

Foto: Ismet Ademovski

