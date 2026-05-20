Izložba haljina u inđijskoj Kući Vojnović

U utorak, 26. maja 2026. godine sa početkom u 19 časova, u Galeriji Kuće Vojnovića je otvaranje samostalne izložbe „Obličje“, modnog dizajnera Miroslava Pučijaševića iz Inđije.

Inicijativa ustanove Kulturnog centra Inđija da tokom ove izložbene sezone stavi akcenat na lokalne umetnike i stvaraoce, te se u okviru izložbe „Obličje“, dizajnera Mirka Pučijaševića, uključeni učenici Srednje škole „Dr Đorđe Natošević“iz Inđije, smer modni/industrijski krojač sa temom: „Glam—revijska haljina kroz moju prizmu“, pružajući priliku najuspešnijim radovima da budu javno istaknuti u Galeriji Kuće Vojnovića zajedno sa haljinama ovog istaknutog inđijskog modnog dizajnera. Kao nagradu za najbolji rad, dizajner Mirko Pučijašević pokloniće učenici haljinu za matursko veče.

Izložba će biti otvorena za posetioce do 08. juna 2026. godine, radnim danima u periodu od 08:00 do 16:00 časova. Ulaz na izložbu je besplatan.

