Zbog zabrinjavajuće statistike: Pojačana kontrola pešaka i dvotočkaša
20. maj 2026. godine

U cilju unapređenja bezbednosti učesnika u saobraćaju, od 18 – 31. maja 2026. godine, pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova, sprovodiće centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na bezbednost pešaka.

U istom periodu saobraćajna policija će sprovesti i pojačanu kontrolu vozača dvotočkaša, kao i drugih učesnika u saobraćaju.

U saobraćajnim nesrećama koje su se dogodile u prva četiri meseca ove godine na putevima Republike Srbije, život su izgubila 34 pešaka, a 770 pešaka je zadobilo telesne povrede. U istom periodu, u saobraćajnim nesrećama život su igubila 22 vozača dvotočkaša, dok je 648 vozača dvotočkaša zadobilo telesne povrede.

Pripadnici saobraćajne policije će za vreme akcije, učesnicima u saobraćaju deliti odgovarajući promotivni materijal-flajere.

