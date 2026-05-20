Posle ponoći zapalio dva automobila, uhapšen osumnjičeni

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi rasvetlili su izazivanje opšte opasnosti i uhapsili G. S. (43) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.
Sumnja se da je on 17. aprila, posle ponoći, zapalio dva automobila ispred jedne kuće u Staroj Pazovi.
U požaru su delimično izgorela oba vozila, a oštećen je i deo kuće.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.