  • sreda, 20. maj 2026.
Posle ponoći zapalio dva automobila, uhapšen osumnjičeni
Društvo | Crna hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Posle ponoći zapalio dva automobila, uhapšen osumnjičeni

20. maj 2026. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi rasvetlili su izazivanje opšte opasnosti i uhapsili G. S. (43) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Sumnja se da je on 17. aprila, posle ponoći, zapalio dva automobila ispred jedne kuće u Staroj Pazovi.
U požaru su delimično izgorela oba vozila, a oštećen je i deo kuće.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Zbog zabrinjavajuće statistike: Pojačana kontrola pešaka i dvotočkaša
categories_image
Izložba o Konfučijevom rodnom kraju
categories_image
U nedelju rušenje majskog drveta
categories_image
Za svaku bebu 40 hiljada dinara
categories_image
Drugačiji pogled na ranu srpsku pismenost
categories_image
Mladi plesači iz Mitrovice nastupili na međunarodnom takmičenju u Temišvaru
Povezane Vesti
categories_image

Crna hronika

Zaplenjeno oružje i municija

categories_image

Društvo | Kultura | Projekti

Seobe Rusina/Селїдба Руснацох

categories_image

Vesti | Crna hronika

Arsenal u kući

categories_image

Društvo | Vesti | Ruma

Požar u Nikincima lokalizovan za...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt