U subotu besplatni preventivni pregledi u beočinskom Domu zdravlja
20. maj 2026. godine

U cilju jačanja svesti o očuvanju zdravlja i prevencije bolesti, Dom zdravlja „Dr Dušan Savić Doda” u Beočinu, u subotu 23. maja u periodu od 8 do 12 časova sprovodi besplatne preventivne preglede.

Svi zainteresovani građani mogu doći na preventivni pregled lekara opšte prakse u sklopu koga će se raditi i EKG snimanje, kontrola krvnog pritiska kao i analiza kompletne krvne slike sa biohemijom (glukoza, lipidni status, enzimi jetre, parametri za bubrege).

Prethodno zakazivanje nije neophodno, a građani najpre treba da dođu na pregled lekara i uzorkovanje krvi u laboratoriji, nakon čega je potrebno sačekati rezultate i ponovo posetiti lekara koji će od 11 časova protumačiti analize krvi i dati savete.

Izvor: Opština Beočin/Facebook

