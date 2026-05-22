Sloboda dočekuje Omladinac u jednom od ključnih mečeva sezone

Pred fudbalerima Slobode iz Donjeg Tovarnika je jedna od najvažnijih utakmica u sezoni. U okviru 28. kola Srpske lige Vojvodina, ekipa iz Donjeg Tovarnika u subotu, 23. maja od 17 časova, dočekuje Omladinac iz Novih Banovaca na domaćem terenu.

Posle ubedljive pobede protiv Jedinstva u Staroj Pazovi (4:0), ekipa Slobode u dobrom raspoloženju dočekuju duel koji bi mogao da ima veliki značaj u borbi za opstanak. Sa druge strane, Omladinac u Donji Tovarnik dolazi svestan važnosti bodova u samoj završnici prvenstva, pa nema sumnje da je pred domaćim timom težak i neizvestan meč.

Toga je svestan i Lazar Pavlović, dvadesetogodišnji zadnji vezni Slobode, koji je prošlog leta upravo iz Omladinca stigao u Donji Tovarnik.

– Očekuje nas veoma važna utakmica za oba tima, jer prvenstvo ulazi u samu završnicu, a razlike na tabeli su veoma male. Mnogo klubova je ugroženo i sigurno je da će se do poslednjeg kola voditi velika borba za opstanak – rekao je Pavlović.

Mladi vezista ističe da je trijumf nad Jedinstvom dodatno podigao samopouzdanje ekipe i da u timu vlada pozitivna atmosfera pred novi izazov.

– Znamo koliko je bitna i koliko nam pobeda znači. Ako budemo igrali kao u prethodna dva kola, mislim da nova tri boda ne bi trebalo da dođu u pitanje. Maksimalno smo fokusirani i motivisani. Omladinac će sigurno doći sa željom da pobedi, ali igramo na našem terenu, pred domaćom publikom i moramo da

pokažemo da zaslužujemo da ostanemo u ovom rangu – istakao je vezista Slobode.

Pavlović smatra da će odlučujući faktor biti borbenost i pristup koji je ekipa prikazala u Staroj Pazovi.

– Pobeda protiv Jedinstva mnogo nam je donela na samopouzdanju. Nadigrali smo veoma kvalitetnu ekipu i upravo takav odnos želimo da prenesemo i u narednu utakmicu. Borili smo se za svaku loptu, igrali jedan za drugog i mislim da samo tako možemo do cilja – kaže Pavlović.

Na kraju je naglasio da veruje u opstanak Slobode u srpskoligaškom društvu.

– Pred nama su još tri kola i za nas su to tri finala. Mislim da ćemo uspeti da ostvarimo cilj i sačuvamo status srpskoligaša. Izgubili smo dosta bodova zbog naših grešaka i nedostatka samopouzdanja tokom sezone, ali mislim da smo ga sada vratili i da ekipa ponovo veruje u sebe – poručio je Pavlović.

Izvor/foto: fkslobodadonjitovarnik.com

