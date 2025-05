Mladi džudisti „Sirmiuma“ kući sa medaljama iz Kraljeva

Džudo klub „Mašinac“ iz Kraljeva organizovao je prvi turnir za mlađe uzrasne kategorije. Takmičenje je okupilo 40 klubova iz Srbije Rumunije i Rusije, a najmlađi džudisti mitrovačkog „Sirmiuma“ po prvi put su učestvovali na nekom zvaničnom turniru.

Milana Vidović osvojila je bronzanu medalju kod starijih poletarki u kategoriji do 31 kg. Kod mlađih dečaka bronzane medalje su osvojili Maksim Topić u kategoriji do 46kg i Živan Lazić do 60kg. Kod starijih dečaka bronzanu medalju je osvojio Branislav Bojić u kategoriji do 55kg.

Još tri takmičara, Petar Glumac, Marko Tintor i Aleksandar Jevtić bili su nadomak medalja, ali su u borbi odličja izgubili i morali su se zadovoljiti petim mestom.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X