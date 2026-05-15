Elitna međunarodna biciklistička trka u nedelju u Vrdniku
15. maj 2026. godine

Vrdnik-Vrdnik će u nedelju 17.maja biti domaćin velike i prestižne svetske biciklističke manifestacije. U pitanju je City Mountainbike Eliminator Series, međunarodna UCI biciklistička serija u disciplini Cross-Country Eliminator (XCE), jedna od najatraktivnijih i najdinamičnijih disciplina planinskog biciklizma. Očekuje se učešće oko 100 biciklista iz Srbije i evropskih zemalja.
Start trke je na prostoru Fruških termi, i to u 10 časova kada kreću mlađe i u 14.30 kada trku počinju starije kategorije. Svečano otvaranje zakazano je za 13 časova, a manifestaciju će otvoriti Aranka Binder, pomoćnica pokrajinskog sekretara za sport i Tihomir Stojaković,  predsednik Opštine Irig. Trke se održavaju u gradskim centrima i turističkim destinacijama širom Evrope, Azije i Afrike, a na njima redovno učestvuju takmičari iz više od 20 zemalja sa svih kontinenata. U pitanju su vrhunski profesionalni sportisti, uključujući aktuelne i bivše svetske i evropske šampione. Serija ostvaruje desetine miliona pregleda putem televizijskih prenosa i digitalnih platformi, čime predstavlja izuzetno značajan promotivni događaj za grad domaćina. 

