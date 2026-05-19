  • utorak, 19. maj 2026.
Novi rekord Teodore Čonić
Sport
0 Komentara

Novi rekord Teodore Čonić

19. maj 2026. godine

Lepe vesti stigle su u Sremsku Mitrovicu sa Otvorenog prvenstva Beograda u atletici za kategoriju starijih juniora. Teodora Čonić je pobedila u trci na 100m sa preponama (visina 0.84m), ali je postigla i novi rekord Atletskog kluba “Srem”, koji sada iznosi 14.58 sekundi.

Dosadašnji rekord je držala Violeta Nikolajević, postignut je pre dvadeset godina i bio je za stotinku slabiji od Teodorinog novog rezultata. Ova trka je pravi podsticaj za Teodoru da pred Republičko prvenstvo još unapredi formu i odigra na tom takmičenju značajnu ulogu.

Na istom takmičenju Teodora je osvojila sedmo mesto u skoku udalj sa 5.28m, dok je Katarina Škorić koplje od 600g bacila 31.56m i bila šestoplasirana.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Naftagas potvrdio klasu, Inđija se seli u niži rang
categories_image
Elitna međunarodna biciklistička trka u nedelju u Vrdniku
categories_image
Inđija domaćin turnira u fleg fudbalu za mlade
categories_image
Atletičari mitrovačkog Srema uspešni na više frontova
categories_image
Sloboda u usponu forme: Posle Inđije sledi novo iskušenje
categories_image
Mladi rukometaši iz Beške šampioni Vojvodine
Povezane Vesti
categories_image

Sport

Pet novih medalja za AK „S...

categories_image

Sport

Korak ka profesionalizaciji amat...

categories_image

Sport | Pećinci

U sredu počinje besplatna škola ...

categories_image

Sport | Ruma

Donji Petrovci osvojili trofej K...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt