Novi rekord Teodore Čonić

Lepe vesti stigle su u Sremsku Mitrovicu sa Otvorenog prvenstva Beograda u atletici za kategoriju starijih juniora. Teodora Čonić je pobedila u trci na 100m sa preponama (visina 0.84m), ali je postigla i novi rekord Atletskog kluba “Srem”, koji sada iznosi 14.58 sekundi.

Dosadašnji rekord je držala Violeta Nikolajević, postignut je pre dvadeset godina i bio je za stotinku slabiji od Teodorinog novog rezultata. Ova trka je pravi podsticaj za Teodoru da pred Republičko prvenstvo još unapredi formu i odigra na tom takmičenju značajnu ulogu.

Na istom takmičenju Teodora je osvojila sedmo mesto u skoku udalj sa 5.28m, dok je Katarina Škorić koplje od 600g bacila 31.56m i bila šestoplasirana.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.