  • utorak, 21. oktobar 2025.
Lana Novaković odbranila titulu šampionke Srbije
Sport
0 Komentara

Lana Novaković odbranila titulu šampionke Srbije

21. oktobar 2025. godine

Takmičarka Džudo kluba Sirmium iz Sremske Mitrovice, Lana Novaković, odbranila je titulu šampionke Srbije u uzrastu mlađih kadetkinja. Mitrovčanka koja je u kategoriji do 57kg već dve godine bez premca u Srbiji, ponovo je pokazala da u svojoj kategoriji nema dostojnog protivnika.

Na ovogodišnjem šampionatu Lana je imala četiri meča, a sve svoje protivnice pobedila je maksimalnim rezultatom. Mitrovčanki je ovo sedamdeseta pobeda, uz pet poraza. Nakon priprema na Goliji, gde se radilo na podizanju fizičke forme, usledila su dva pripremna turnira na kojima je zabeležila pet pobeda i jedan poraz. U klubu su svi dali doprinos u sparingu, kako bi Lana što spremnije dočekala najvažnije takmičenje, a to je upravo Prvenstvo Srbije.

Krajem meseca Lana putuje u Minhen (Nemačka) na pozivni ekipni turnir, gde će odmeriti snage na međunarodnoj sceni.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Odbojkaši Srem Eatona ubedljivi protiv subotičkog Spartaka
categories_image
U sremskom derbiju Jedinstvo bolje od Srema
categories_image
Pobeda i pored loše igre
categories_image
Jubilarne 60. Atletske ulične trke u Inđiji 21. oktobra
categories_image
Jubilarna Smuđijada u subotu
categories_image
Ruma domaćin prvog dela Juniorske lige Vojvodine u šahu
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Reportaža | Sport | Sremska Mitrovica

Rekorder okačio kopačke o klin

categories_image

Sport

Danas na programu utakmice 1/16 ...

categories_image

Sport

Mitrovčanke bolje od Sloven u ko...

categories_image

Sport

Aleksandri Havran srebro sa Srbijom

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt