Lana Novaković odbranila titulu šampionke Srbije

Takmičarka Džudo kluba Sirmium iz Sremske Mitrovice, Lana Novaković, odbranila je titulu šampionke Srbije u uzrastu mlađih kadetkinja. Mitrovčanka koja je u kategoriji do 57kg već dve godine bez premca u Srbiji, ponovo je pokazala da u svojoj kategoriji nema dostojnog protivnika.

Na ovogodišnjem šampionatu Lana je imala četiri meča, a sve svoje protivnice pobedila je maksimalnim rezultatom. Mitrovčanki je ovo sedamdeseta pobeda, uz pet poraza. Nakon priprema na Goliji, gde se radilo na podizanju fizičke forme, usledila su dva pripremna turnira na kojima je zabeležila pet pobeda i jedan poraz. U klubu su svi dali doprinos u sparingu, kako bi Lana što spremnije dočekala najvažnije takmičenje, a to je upravo Prvenstvo Srbije.

Krajem meseca Lana putuje u Minhen (Nemačka) na pozivni ekipni turnir, gde će odmeriti snage na međunarodnoj sceni.

