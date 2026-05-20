Karatisti „Senseia“ izborili 11 medalja na Prvenstvu Srbije

Protekla dva vikenda održano je Prvenstvo Srbije Šotokan karate saveza Srbije, u Dobanovcima za petliće, poletarce, pionire, mlađe seniore, seniore i veterane, i u Sjenici za mlađe kadete, kadete i juniore. Na ovom državnom prvenstvu učestvovalo je ukupno 780 takmičara a Karate klub „Sensei“ iz Inđije je predstavljalo 12 kvalifikovanih takmičara koji su opravdali učešće i izborili ukupno 11 medalja.

Dve zlatne medalje u borbama pojedinačno osvijio je naš mlađi senior Vladislav Bojić u kategorijama shobu ippon i shobu sanbon -78kg i time još jednom opravdao evropsko zlato. Takođe u juniorskoj konkurenciji zlatnu medalju u borbama pojedinačno a u kategoriji shobu ippon +78kg osvojio je Miloje Jakovljević.

Zlato u katama pojedinačno u kategoriji mini kadetkinja izborila je Julijana Radaković kao i duo kata tim pionirki u sastavu Milica Maletić i Irina Savić.

Srebrne medalje osvojili su Miloje Jakovljević u borbama u kategoriji juniora shobu sanbon +78kg, Luka Stojanac u kategoriji mini kadeta u katama pojedinačno, pionirka Irina Savić u katama pojedinačno kao i kata tim pionirki u sastavu, Teodora Kresojević, Irina Savić i Milica Maletić.

Bronze su izborili pionirka Natalija Gole u katama pojedinačno kao i duo mix tim poletaraca u sastavu Magdalena Spahić i Dušan Glušica.

-Zadovoljni ostvarenim rezultatima stekli smo kvalifikacije za predstojeće Svetsko Prvenstvo koje nas očekuje u oktobru mesecu u Italiji – navode iz kluba.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.