Sjajna partija Slobode: Jedinstvo nemoćno pred raspoloženim gostima

Najbolja partija Slobode u dosadašnjem toku sezone viđena je protiv ekipe Jedinstva u okviru 27. kola Srpske lige Vojvodina. Od prvog minuta bilo je jasno da su gosti u Staru Pazovu došli sa jasnim ciljem – da osvoje tri boda, a upravo to su na kraju i ostvarili. Takmičarski, borbeno i disciplinovano, ekipa iz Donjeg Tovarnika potpuno je zaslužila veliko slavlje nakon poslednjeg sudijskog zvižduka.

Prvu ozbiljnu priliku Sloboda je pretvorila u pogodak. Sjajnu loptu u prostor Stanojević je uputio ka Jovanu Kokiru, koji je umakao svojim čuvarima, nakon čega je oboren u kaznenom prostoru. Bio je to prvi dosuđeni jedanaesterac za Slobodu ove sezone, a Obradović je sigurno realizovao najstrožu kaznu za vođstvo gostiju.

Samo nekoliko minuta kasnije usledio je novi udarac za domaćina. Kukolj je probio po strani, lopta je stigla do Jovana Kokira, koji je na sjajan način „bocnuo“ istrčalog golmana i duplirao prednost svog tima.

Drugo poluvreme počelo je ofanzivnije od strane domaćeg Jedinstva, ali je upravo takav pristup ostavio mnogo prostora za kontre Slobode. Posle prekida, Jovan Kokir je fantastičnim udarcem još jednom zatresao mrežu, a nemoćni golman domaćih mogao je samo da isprati loptu u gol za velikih 0:3.

Nakon trećeg pogotka ekipa Jedinstva potpuno je pala, što je Sloboda znala da iskoristi. Veljović je uputio odličan pas, Kukolj je sjajno reagovao i postavio konačnih 0:4. Do kraja susreta treba istaći i odbranjen jedanaesterac Jordanova, koji je bio fantastičan među stativama, baš kao i kompletna ekipa Slobode u možda i najboljoj partiji ove sezone.

FK Jedinstvo (Stara Pazova) – FK Sloboda (Donji Tovarnik) 0:4 (0:2)

Glavni sudija: Predrag Mrđenović. Pomoćnici: Predrag Svilenković i Dejan Bilić. Četvrti sudija:Ivan Repček.

Strelci: 0:1 Obradović 29. min (p), 0:2 J. Kokir 31. min, 0:3 J. Kokir 54. min, 0:4 Kukolj 57.min

Jedinstvo: Marinković, Tošić, Ivetić, V. Ilić (od 60. min Žakula), F. Ilić (od 60. min Prvulović), Ristović, Jaćimović, Jovanović (od 46. min Kukolj), Matijević, Maksimović (od 46. min Živković), Čečarić. Trener: Z. Kovačević

Sloboda: Jordanov, Malešević, Pavlović, Veljović (od 90. min Josimov), Đukanović (od 46. min Gačić), Obradović, Stanojević, Ilić, Zagorac, Kukolj (od 86. min Piplica), J. Kokir (od 77. min N. Kokir). Trener: D. Milošević

Izvor: fkslobodadonjitovarnik.com

