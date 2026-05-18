Naftagas potvrdio klasu, Inđija se seli u niži rang

Budući prvoligaš, Naftagas iz Elemira opravdao je ulogu favorita i pobedom nad Inđijom od 3:0 stigao do novih bodova. Izabranici Miroslava Blanuše pružili su dobar otpor tokom prvog poluvremena, ali u nastavku nisu imali dovoljno snage da pariraju iskusnijem rivalu.

Tokom prvih 45 minuta domaći tim bio je ravnopravan protivnik favorizovanim gostima, a u pojedinim trenucima i konkretniji. Naftagas je imao veći posed lopte i kontrolu igre, ali nije uspevao ozbiljnije da ugrozi gol Oparnice, pa se na odmor otišlo bez pogodaka.

Nastavak susreta doneo je potpuno drugačiju sliku na terenu. Mlada ekipa Inđije nije uspela da odgovori ritmu i iskustvu gostiju iz Elemira, koji su iz minuta u minut pojačavali pritisak.

Prvi pogodak viđen je u 55. minutu, kada je Grbić prihvatio loptu na dvadesetak metara od gola domaćih i preciznim udarcem pogodio desni ugao za vođstvo Naftagasa. Samo šest minuta kasnije gosti su duplirali prednost. Akcija je krenula po desnoj strani, usledio je centaršut pred gol, a Savanović je bez većih problema poslao loptu iza leđa golmana domaćih za 2:0.

Do kraja utakmice na terenu je praktično postojao samo jedan tim. Naftagas je potpuno kontrolisao dešavanja na terenu, a konačan rezultat postavio je Bjelica, koji je nakon prekida bio najviši u skoku i zatresao mrežu domaćih za konačnih 3:0.

Zaslužena pobeda ekipe iz Elemira, dok Inđija nakon ovog poraza ostaje na 15. mestu na tabeli sa 21 osvojenim bodom i seli se u niži rang takmičenja.

FK Inđija – FK Naftagas 0:3 (Elemir) (0:0)

Glavni sudija: Veselin Erdeljan. Pomoćnici: Dušan Lukić i Saša Vukas. Četvrti sudija: Mate Nešić.

Strelci: 0:1 Grbić u 55. min, 0:2 Savanović u 61. min, 0:3 Bjelica u 85. min

Inđija: Oparnica, Nedeljković, L. Dobrijević, Hrnjaz, Radivojević (od 72. min Vlaisavljević), Zekić, Radovanović (od 56. min M. Dobrijević), Đurđević, Matić, Galuška (od 67. min Cvetković), Dubajić. Trener: M. Blanuša

Naftagas: Todić, Bjelica, Bajić, Grbić, Čigoja (od 84. min Stevanović), Savanović, Samardžić, Dimitrov (od 84. min Gajilović), Trajković (od 75. min Popov), Nikolašević (od 66. min Dakić), Silađi (od 75. min Kovačević). Trener: N. Stojanović

Izvor/foto: fk-indjija.com

