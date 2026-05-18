  • ponedeljak, 18. maj 2026.
Naftagas potvrdio klasu, Inđija se seli u niži rang
Sport
0 Komentara

Naftagas potvrdio klasu, Inđija se seli u niži rang

18. maj 2026. godine

Budući prvoligaš, Naftagas iz Elemira opravdao je ulogu favorita i pobedom nad Inđijom od 3:0 stigao do novih bodova. Izabranici Miroslava Blanuše pružili su dobar otpor tokom prvog poluvremena, ali u nastavku nisu imali dovoljno snage da pariraju iskusnijem rivalu.

Tokom prvih 45 minuta domaći tim bio je ravnopravan protivnik favorizovanim gostima, a u pojedinim trenucima i konkretniji. Naftagas je imao veći posed lopte i kontrolu igre, ali nije uspevao ozbiljnije da ugrozi gol Oparnice, pa se na odmor otišlo bez pogodaka.

Nastavak susreta doneo je potpuno drugačiju sliku na terenu. Mlada ekipa Inđije nije uspela da odgovori ritmu i iskustvu gostiju iz Elemira, koji su iz minuta u minut pojačavali pritisak.

Prvi pogodak viđen je u 55. minutu, kada je Grbić prihvatio loptu na dvadesetak metara od gola domaćih i preciznim udarcem pogodio desni ugao za vođstvo Naftagasa. Samo šest minuta kasnije gosti su duplirali prednost. Akcija je krenula po desnoj strani, usledio je centaršut pred gol, a Savanović je bez većih problema poslao loptu iza leđa golmana domaćih za 2:0.

Do kraja utakmice na terenu je praktično postojao samo jedan tim. Naftagas je potpuno kontrolisao dešavanja na terenu, a konačan rezultat postavio je Bjelica, koji je nakon prekida bio najviši u skoku i zatresao mrežu domaćih za konačnih 3:0.

Zaslužena pobeda ekipe iz Elemira, dok Inđija nakon ovog poraza ostaje na 15. mestu na tabeli sa 21 osvojenim bodom i seli se u niži rang takmičenja.

FK Inđija – FK Naftagas 0:3 (Elemir) (0:0)
Glavni sudija: Veselin Erdeljan. Pomoćnici: Dušan Lukić i Saša Vukas. Četvrti sudija: Mate Nešić.
Strelci: 0:1 Grbić u 55. min, 0:2 Savanović u 61. min, 0:3 Bjelica u 85. min

Inđija: Oparnica, Nedeljković, L. Dobrijević, Hrnjaz, Radivojević (od 72. min Vlaisavljević), Zekić, Radovanović (od 56. min M. Dobrijević), Đurđević, Matić, Galuška (od 67. min Cvetković), Dubajić. Trener: M. Blanuša

Naftagas: Todić, Bjelica, Bajić, Grbić, Čigoja (od 84. min Stevanović), Savanović, Samardžić, Dimitrov (od 84. min Gajilović), Trajković (od 75. min Popov), Nikolašević (od 66. min Dakić), Silađi (od 75. min Kovačević). Trener: N. Stojanović

Izvor/foto: fk-indjija.com

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Elitna međunarodna biciklistička trka u nedelju u Vrdniku
categories_image
Inđija domaćin turnira u fleg fudbalu za mlade
categories_image
Atletičari mitrovačkog Srema uspešni na više frontova
categories_image
Sloboda u usponu forme: Posle Inđije sledi novo iskušenje
categories_image
Mladi rukometaši iz Beške šampioni Vojvodine
categories_image
Inđija dočekuje budućeg prvoligaša, Naftagas gostuje na Toyo tires areni
Povezane Vesti
categories_image

Sport

Uspešan nastup karatista „...

categories_image

Sport | Ruma | Sremska Mitrovica

Srem savladao Sloven za prvo mes...

categories_image

Sport

Odbojkašice Srema dobile protivn...

categories_image

Sport

Beočinski džudista Siniša Miljić...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt