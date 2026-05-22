  • petak, 22. maj 2026.
Šampionke na prijemu u Gradskoj kući: Novi uspesi odbojkašica Srema
Sport | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Šampionke na prijemu u Gradskoj kući: Novi uspesi odbojkašica Srema

22. maj 2026. godine

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović upriličio je u Gradskoj kući prijem za odbojkašice Srema koje su prethodnih nedelja ostvarile značajne uspehe osvojivši odličja na takmičenjima najvišeg nivoa u Srbiji.

Na završnom turnira Prvenstva Srbije juniorke su osvojile šampionsku titulu, dok su pionirke zauzele treće mesto. Pre toga, pionirke i juniorke osvojile su druga mesta na Prvenstvu Vojvodine, a ekipa filijalnog kluba Srem Eaton je takođe završila kao drugoplasirana u konkurenciji pretpionirki.

Ova godina je samo nastavak ranijih uspeha, u poslednji šest sezona, Srem je osvojio po dva puta kadetsko i pionirsko Prvenstvo Srbije i po jednom pretpionirsko i juniorsko. Mitrovčanke su ukupno u proteklih šest godina deset puta bile među tri najbolje ekipe u Srbiji i 13 puta na prvenstvima Vojvodine.

Ostvareni rezultati posledica su rada velikog broja ljudi u klubu i oko njega. Sa devojčicama u školama odbojke rade Petar Šarić, Bratislav Dostanić, Zoran Kovačić, Dragan Rađenović, dok su treneri mlađih kategorija Katarina Čutović, Ivana Kapric, Biljana Jeftović, Srđan Radovanović, a šef stručnog štaba Srema je Nikola Kapric. Iza uspeha kluba svih ovih godina stoji i predsednik Slobodan Stojilković.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
U mitrovačkoj biblioteci održana promocija knjige „Zekin svet“
categories_image
Sloboda dočekuje Omladinac u jednom od ključnih mečeva sezone
categories_image
Veliko finale kviza „Šta znaš o Branku Ćopiću?”
categories_image
Karatisti „Senseia“ izborili 11 medalja na Prvenstvu Srbije
categories_image
Sjajna partija Slobode: Jedinstvo nemoćno pred raspoloženim gostima
categories_image
Mladi plesači iz Mitrovice nastupili na međunarodnom takmičenju u Temišvaru
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

SVETSKI DAN HRANE: Birajmo pamet...

categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

Maskenbal „U bajci stanuje...

categories_image

Reportaža | Sport

Verovao sam u sebe

categories_image

Sport | Vesti | Sremska Mitrovica

Doček olimpijaca!

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt