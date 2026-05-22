Šampionke na prijemu u Gradskoj kući: Novi uspesi odbojkašica Srema

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović upriličio je u Gradskoj kući prijem za odbojkašice Srema koje su prethodnih nedelja ostvarile značajne uspehe osvojivši odličja na takmičenjima najvišeg nivoa u Srbiji.

Na završnom turnira Prvenstva Srbije juniorke su osvojile šampionsku titulu, dok su pionirke zauzele treće mesto. Pre toga, pionirke i juniorke osvojile su druga mesta na Prvenstvu Vojvodine, a ekipa filijalnog kluba Srem Eaton je takođe završila kao drugoplasirana u konkurenciji pretpionirki.

Ova godina je samo nastavak ranijih uspeha, u poslednji šest sezona, Srem je osvojio po dva puta kadetsko i pionirsko Prvenstvo Srbije i po jednom pretpionirsko i juniorsko. Mitrovčanke su ukupno u proteklih šest godina deset puta bile među tri najbolje ekipe u Srbiji i 13 puta na prvenstvima Vojvodine.

Ostvareni rezultati posledica su rada velikog broja ljudi u klubu i oko njega. Sa devojčicama u školama odbojke rade Petar Šarić, Bratislav Dostanić, Zoran Kovačić, Dragan Rađenović, dok su treneri mlađih kategorija Katarina Čutović, Ivana Kapric, Biljana Jeftović, Srđan Radovanović, a šef stručnog štaba Srema je Nikola Kapric. Iza uspeha kluba svih ovih godina stoji i predsednik Slobodan Stojilković.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.