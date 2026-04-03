Život tvrđave viđen očima najmlađih

Sedište Turističke organizacije opštine Pećinci, Etno kuću Putnik u Kupinovu i srednjovekovnu tvrđavu Kupinik, nedavno su posetila deca iz Predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“ iz Donjeg Tovarnika u okvu projekta „Život Tvrđave“.

Decu su, tom prilikom, sa ostacima utvrđenja Kupinik, značajnim ne samo za opštinu nego i za celu zemlju, upoznali zaposleni u TO Pećinci, a po rečima direktorke ove organizacije Ljubice Bošković, dan je bio vrlo inspirativan i edukativan za sve prisutne.

-Potrudili smo se da im, pored dobrog druženja, prezentujemo na zanimljiv način istoriju tvrđave Kupinik, kao i da u prostorijama Etno kuće Putnik organizujemo radionicu tokom koje su deca slikala Kupinik, onako kako je svako od njih doživeo ovo srednjovekovno utvrđenje od nacionalnog značaja – rekla je Bošković.

Na projektu sa decom radi vaspitačica Žaklina Živković.

-Kroz projekat „Život tvrđave“ učili smo kako su se nekada gradile tvrđave, ko je u njima živeo i šta se sve dešavalo iza njihovih zidina. Upoznali smo se sa načinom odevanja, grbovima i načinom života u srednjem veku – kazala je vaspitačica Živković, i dodala da su od zaposlenih u TO Pećinci deca dosta saznala o despotskoj porodici Branković koja je nekada živela u Kupiniku, što je, kako je rekla, neprocenjivo iskustvo.

