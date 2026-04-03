  • ponedeljak, 6. april 2026.
Život tvrđave viđen očima najmlađih
Društvo | Pećinci
0 Komentara

3. april 2026. godine

Sedište Turističke organizacije opštine Pećinci, Etno kuću Putnik u Kupinovu i srednjovekovnu tvrđavu Kupinik, nedavno su posetila deca iz Predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“ iz Donjeg Tovarnika u okvu projekta „Život Tvrđave“.

Decu su, tom prilikom, sa ostacima utvrđenja Kupinik, značajnim ne samo za opštinu nego i za celu zemlju, upoznali zaposleni u TO Pećinci, a po rečima direktorke ove organizacije Ljubice Bošković, dan je bio vrlo inspirativan i edukativan za sve prisutne.

-Potrudili smo se da im, pored dobrog druženja, prezentujemo na zanimljiv način istoriju tvrđave Kupinik, kao i da u prostorijama Etno kuće Putnik organizujemo radionicu tokom koje su deca slikala Kupinik, onako kako je svako od njih doživeo ovo srednjovekovno utvrđenje od nacionalnog značaja – rekla je Bošković.

Na projektu sa decom radi vaspitačica Žaklina Živković.

-Kroz projekat „Život tvrđave“ učili smo kako su se nekada gradile tvrđave, ko je u njima živeo i šta se sve dešavalo iza njihovih zidina. Upoznali smo se sa načinom odevanja, grbovima i načinom života u srednjem veku – kazala je vaspitačica Živković, i dodala da su od zaposlenih u TO Pećinci deca dosta saznala o despotskoj porodici Branković koja je nekada živela u Kupiniku, što je, kako je rekla, neprocenjivo iskustvo.

Tekst i foto: www.pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

KARIJERA U ALTERNATIVI- Ohrabrenje i za drugačije vidove zanimanja
Zlato za Draganu Milanović na međunarodnom fitnes takmičenju u Austriji
Nelin maraton kroz pola sveta: Sukob na Bliskom istoku i produžen odmor u Šri Lanki
Najava tretmana protiv krpelja u pećinačkoj opštini
Akcije dobrovoljnog davanja krvi u aprilu
Radost, kreativnost i humanost u vrtićima PU „Pčelica“
Povezane Vesti
Društvo | Vesti | Pećinci

Dopunjen mobilijar na dečjem igr...

Društvo | Politika | Vesti

Ženska odbornička mreža u Skupšt...

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Mitrovačkim đacima uručene Sveto...

Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica

Predstava za najmlađe „Cvr...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt