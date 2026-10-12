Podrška članovima Udruženja ratnih vojnih invalida

Ruma-Četvrti put Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma organizovalo je takmičenje u ribolovu na Pavlovačkom jezeru. Treće ekipno takmičenje u pecanju na plovak okupilo je 17 ekipa sa po tri člana. Organizator takmičenja je Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma, a projekat je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za demografiju, dok je partner Opština Ruma. Osim samog pecanja, uz podršku Doma zdravlja Ruma svi učesnici su imali priliku da proverev osnovne zdravstvene parametre.

-Takmičenje u pecanju, osim redovnih aktivnosti, organizovano kako bi se ponudili i drugi sadržaji članovima udruženja, porodicama palih boraca i široj zajednici i prijateljima koji pomažu njegovu organizaciju, rekao je Milija Veresija, predsednik URVI Ruma.

Inač, rad udruženja velikim delom se svodi na zdravstveni oporavak članova, učesnika ratnih dejstava devedesetih i porodica palih boraca, kao i na unapređenje društvenog položaja članova, čemu doprinose i odluke Opštine Ruma.

Najvažnija aktivnosti je slanje članova na banjski oporavak. Za tu aktivnost na raspolaganju je banja Vrdnik, za šta se sredstva obezbeđuju putem konurska Opštine Ruma, ali i banjski kompleks „Merkur“ u Vrnjačkoj banji, za šta sredstva obezbeđuje resorno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

-Sav fokus je na zdravstvenom aspektu naših članova. Da boravak u banji bude kontinuiran, da se redovno prati, olakša i unapredi život naših članova, ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca. Podsetiću i da je Opština Ruma nedavno u skladu sa svojim mogućnostima donela odluku kojom je za naše članove obezbeđen niz olakšica na lokalu. Tu mislim na besplatan parking, korišćenje teretane, kuglane, sala za organizaciju različitih programa i manifestacija naših članova, članarine za biblioteku, ulaznica za muzej, pozorište i slično. Sve to znači u pogledu integracije i vidljivosti naših članova, rekao je Milija Veresija, predsednik Udruženja ratnih vojnih invalida Ruma.

To je postignuto sprovođenjem Odluke o utvrđivanju prava boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica poginulih u ratovima od 1990. do 1999. godine. Od 1.januara 2025.godine pripadnici ove grupacije, između ostalog imaju pravo na besplatno parking mesto na označenim rezervisanim mestima za invalidna lica na teritoriji opštine Ruma, prioritet prilikom smeštaja u Gerontološki centar „Srem“, besplatne članske karte za biblioteku, obezbeđen prilaz za invalide u opštinskim preduzećima i ustanovama, ukoliko postoje tehnički uslovi. Obezbeđeno je besplatno korišćenje teretane, gradskog bazena i kuglane, kao i sedišta na tribinama Sportskog centra, zatim ulaznice za muzej, određen broj besplatnih karti za kulturna dešavanja kao i zakup prostora u Kulturnom centru za potrebe organizacije svojih programa. Obezbeđen im je i besplatan gradski i progradski prevoz i ovom odlukom oslobađaju se od plaćanja zakupa grobnih mesta članovi porodice svih poginulih u ratovima 1990- 1999. godine koji su sahranjeni na grobljima opštine Ruma.

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