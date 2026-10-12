Hor „Irida” iz Sremske Mitrovice otvorio i zatvorio muzički program Festivala „Slovenska lepota – 2026”U Ruskom domu u Beogradu otvoren je drugi Međunarodni festival majčinstva, lepote i slovenske

muzike „Slovenska lepota – 2026”, posvećen očuvanju tradicije i kulturnog nasleđa slovenskih naroda,

kao i promociji porodice, majčinstva i međusobnog prijateljstva.

Festival, u organizaciji Udruženja „Slavenika”, održava se od 9. do 13. oktobra u Beogradu, Sremskim

Karlovcima i Novom Sadu, uz bogat kulturno-umetnički i koncertni program. Posebno mesto zauzima

humanitarna akcija „Beli cvet”, posvećena solidarnosti i podršci onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Srem i Sremska Mitrovica dali su značajan doprinos ovogodišnjem Festivalu. Margarita Vujović bila je

jedna od organizatorki, dok su se u takmičarskom delu predstavile dve uspešne mlade dame, Stanislava

Budošan i Natalija Đukanović, solistkinja hora „Irida”.

Posebno mesto u muzičkom programu Festivala pripalo je Horu „Irida” iz Sremske Mitrovice. Pod

rukovodstvom Aleksandre Garunović, Hor je otvorio muzički deo manifestacije izvođenjem ruske pesme

„Slava Bogu za vsjo”, a nastup je zaokružio pesmom „Ljubav”.

Veliko finale Festivala biće održano 13. oktobra u 19 časova, u Gradskoj koncertnoj dvorani u Novom

Sadu, kada će biti proglašene dobitnice titule i krune „Slovenske lepote”.

Članovi Hora „Irida” nastupiće i na završnici Festivala, čime će još jednom predstaviti muzičko

stvaralaštvo Sremske Mitrovice.

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