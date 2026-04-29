Osnovci „Bajićeve“ škole proverili znanje o Branku Ćopiću

U OŠ „Slobodan Bajić Paja“ u Sremskoj Mitrovici održan je drugi po redu kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“, u kojem su učestvovali učenici trećeg razreda. Učenici su se takmičili u znanju i brzini.
U kvizu su učestvovali:
I ekipa (III-1):
–Nikolija Simić
–Vukašin Pajić
II ekipa (III-1):
–Nikola Ivanić
–Bogdan Stanković
III ekipa (III-1):
–Petar Novaković
–Dimitrije Matić
Učenici odeljenja III-2:
IV ekipa (III-2):
–Nikola Drča
–Anđela Culić
V ekipa (III-2):
–Vuk Bijelonić
–Lana Trubić
VI ekipa (III-2):
–Andrej Malešević
–Jana Novaković
Učenici su crtali na temu pesme „Bolesnik na tri sprata“, a nagrada za najbolji likovni rad pripala je učenici Lani Trubić (III-2).
Pobednici kviza su učenici IV ekipe (III-2).
Žiri koji je pratio kviz činile su učiteljice Olivera Borđoški i Biljana Glamočak.
Kviz je organizovala „Biblioteka Gligorije Vozarović“, a program su vodile Mirjana Jovanović i Mirjana Delić.