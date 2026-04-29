Osnovci „Bajićeve“ škole proverili znanje o Branku Ćopiću
29. april 2026. godine

U OŠ „Slobodan Bajić Paja“ u Sremskoj Mitrovici održan je drugi po redu kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“, u kojem su učestvovali učenici trećeg razreda. Učenici su se takmičili u znanju i brzini.

U kvizu su učestvovali:

I ekipa (III-1):
Nikolija Simić
Vukašin Pajić

II ekipa (III-1):
Nikola Ivanić
Bogdan Stanković

III ekipa (III-1):
Petar Novaković
Dimitrije Matić

Učenici odeljenja III-2:

IV ekipa (III-2):
Nikola Drča
Anđela Culić

V ekipa (III-2):

Vuk Bijelonić
Lana Trubić

VI ekipa (III-2):
Andrej Malešević
Jana Novaković

Učenici su crtali na temu pesme „Bolesnik na tri sprata“, a nagrada za najbolji likovni rad pripala je učenici Lani Trubić (III-2).

Pobednici kviza su učenici IV ekipe (III-2).

Žiri koji je pratio kviz činile su učiteljice Olivera Borđoški i Biljana Glamočak.

Kviz je organizovala „Biblioteka Gligorije Vozarović“, a program su vodile Mirjana Jovanović i Mirjana Delić.

categories_image
Đurđevdanski sabor odgajivača 3. maja u Laćarku
categories_image
Panel diskusija o Podunavskim Švabama
categories_image
Krivične prijave protiv dve osobe zbog nedozvoljenog prometa duvana
categories_image
Apel da se koriste alternativni granični prelazi sa zemljama EU
categories_image
Porodica na prvom mestu, u svakom mestu
categories_image
Upozorenje na rizik od prevara na platformi Booking.com
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Crna hronika

Rekordna zaplena marihuane

categories_image

Kultura | Sremska Mitrovica

Predstavljena zbirka eseja Milan...

categories_image

Društvo | Reportaža | Poljoprivreda | Ruma

NIKINCI: Spremni pčelari mogu na...

categories_image

Vesti

Izložba rukotvorina u Kupinovu

