Osnovci „Bajićeve“ škole proverili znanje o Branku Ćopiću

U OŠ „Slobodan Bajić Paja“ u Sremskoj Mitrovici održan je drugi po redu kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“, u kojem su učestvovali učenici trećeg razreda. Učenici su se takmičili u znanju i brzini.

U kvizu su učestvovali:

I ekipa (III-1):

–Nikolija Simić

–Vukašin Pajić

II ekipa (III-1):

–Nikola Ivanić

–Bogdan Stanković

III ekipa (III-1):

–Petar Novaković

–Dimitrije Matić

Učenici odeljenja III-2:

IV ekipa (III-2):

–Nikola Drča

–Anđela Culić

V ekipa (III-2):

–Vuk Bijelonić

–Lana Trubić

VI ekipa (III-2):

–Andrej Malešević

–Jana Novaković

Učenici su crtali na temu pesme „Bolesnik na tri sprata“, a nagrada za najbolji likovni rad pripala je učenici Lani Trubić (III-2).

Pobednici kviza su učenici IV ekipe (III-2).

Žiri koji je pratio kviz činile su učiteljice Olivera Borđoški i Biljana Glamočak.

Kviz je organizovala „Biblioteka Gligorije Vozarović“, a program su vodile Mirjana Jovanović i Mirjana Delić.

