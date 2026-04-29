Đurđevdanski sabor odgajivača 3. maja u Laćarku
Đurđevdanski sabor odgajivača 3. maja u Laćarku

29. april 2026. godine

U nedelju, 3. maja, od 6 do 12 časova, Laćarak će biti domaćin velikog Đurđevdanskog sabora odgajivača, manifestacije koja spaja tradiciju, prirodu i domaćinsko druženje. U organizaciji manifestacije učestvuju Udruženje za zaštitu i odgoj sitnih životinja Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica i Mesna zajednica Laćarak.

Organizatori su se potrudili da ovogodišnji program bude bogatiji nego ikada. Izložba sitnih životinja okupiće najlepše primerke ptica, kunića i peradi koje su odgajivači pripremali za ovaj dan, posetioci će biti u prilici da vide i kupe autentične ručne radove i unikatne predmete naših zanatlija, dok se pripremaju i štandovi sa domaćom hranom, melemima i proizvodima.

U programu će učestvovati Osnovna škola “Triva Vitasović Lebarnik”, Udruženje žena “Laćarkuše“, Konjički klub, Udruženje građana Autizam “Moj svet”, Džudo i Boks klub LSK, gimnastičarke, KUD “Sava Kličković”, kao i Etno grupa “Zavet”, koji će svojim izvedbama obogatiti ovaj dan.

Posebna pažnja posvećena je najmlađima, za koje je ovo idealna prilika da se upoznaju sa životinjama i starim zanatima. Atmosfera je osmišljena tako da podstiče druženje, osmehe i širenje pozitivne energije među komšijama i gostima iz celog regiona.

Ulaz je potpuno besplatan za sve posetioce.

