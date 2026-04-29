Panel diskusija o Podunavskim Švabama

U subotu 25. aprila, Udruženje Nemaca “Syrmisch Mitrowitz-Sremska Mitrovica“ bilo je domaćin panel diskusije ,,Podunavski Nemci u Kraljevini SHS/Jugoslaviji“. Ova diskusija, održana u Muzeju Srema, deo je serijala predavanja “Dva lica iste sudbine” koje već treću godinu u Somboru uspešno realizuje Humanitarno udruženje Nemaca „Gerhard“ iz Sombora uz pomoć SR Nemačke.

Panelista prof. dr Predrag Vajagić održao je zanimljivo predavanje o sudbini Podunavskih Nemaca od njihovog naseljavanja na područje Vojvodine, pa do napuštanja Jugoslavije nakon Drugog Svetskog rata. Slušaoci predavanja su bili i aktivni učesnici panela, a osim potomaka nemačkih porodica iz Mitrovice u diskusiji su učestvovali predstavnici nemačkih udruženja iz Rume, Nove Pazove, Sombora i Odžaka. Događaju su prisustvovali mr Mihael Plac, predsednik Nemačkog nacionalnog saveta i Pavel Voronin, šef Odeljenja za kulturu i štampu u Ambasadi SR Nemačke u Beogradu.

– Dok prolazimo ulicom Svetog Dimitrija, pa do Žitnog trga, Ribarske obale i nadalje prema Hesni vidimo da u našoj svakodnevnici i dalje žive tragovi uticaja nemačke zajednice. Urbanizam, arhitektura, kultura, školstvo, poljoprivreda, šumarstvo, zanatstvo u svakoj od ovih oblasti naša je zajednica dala značajan doprinos. Zbog toga su ovakvi projekti veoma važni za našu zajednicu jer doprinose očuvanju identiteta i tradicije Podunavskih Nemaca. Sećanjem na pretke koji su na ovim prostorima ostavili deo sebe, povezivanjem novih generacija u našoj multinacionalnoj sredini imamo priliku da stvorimo nove međukulturne veze – istakla je Andrijana i izrazila zahvalnost direktoru Muzeja Srema na saradnji prilikom organizacije ovog događaja.

Pavel Voronin, šef Odeljenja za kulturu i štampu u Ambasadi SR Nemačke u Beogradu, rekao je da je ovaj događaj deo Dana nemačkog jezika u Srbiji, u okviru kojih se organizuje oko 30 različitih programa širom zemlje, sa ciljem da se ljudi inspirišu da uče nemački jezik i da ga zavole.

-Posebno nas raduje činjenica da je nemački, odmah posle engleskog, jedan od najpopularnijih stranih jezika u Srbiji. Imamo i 34 škole koje su deo PAŠ mreže za podršku učenja jezika, što dodatno pokazuje da interesovanje postoji i da mladi žele da nauče nemački – rekao je Voronin.

Valentin Hazenštaub, član Udruženja Nemaca “Gerhard” iz Sombora istakao je da ovo Udruženje već treću godinu zaredom realizuje serijal predavanja „Dva lica iste sudbine“, koji se bavi istorijom i kulturom Podunavskih Švaba u Vojvodini i dodao:

– U prve dve godine organizovali smo 12 predavanja u Somboru, a ove godine smo odlučili da proširimo priču i na druge gradove, poput Sremske Mitrovice, Kikinde i Vršca. Naš cilj je da ovu temu približimo široj publici, jer je ona deo ukupne istorije Vojvodine. Podunavske Švabe su do Drugog svetskog rata brojale više od 500.000 ljudi i predstavljale su najveću nacionalnu manjinu u tadašnjoj državi. Danas je ta brojka svedena na svega nekoliko hiljada, što samo po sebi govori o dramatičnim istorijskim promenama koje su se dogodile.

Učesnike panel diskusije pozdravio je i Andrija Popović direktor Muzeja Srema koji je naglasio da je reč o temi koja je i danas veoma aktuelna i značajna za razumevanje savremenog društva.

S. Mihajlović

