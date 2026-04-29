Objekat Predškolske ustanove “Vlada Obradović Kameni” u Obrežu bio je polazna tačka kampanje Ministarstva za brigu o porodici i demografiju „Rastimo zajedno – Porodica na prvom mestu, u svakom mestu“, gde je ministarka Jelena Žarić Kovačević, zajedno sa predsednikom opštine Pećinci Sinišom Đokićem, obišla vrtić i učestvovala u programu namenjenom deci i roditeljima.

Ministarka Žarić Kovačević je istakla da kampanja predstavlja novi ciklus aktivnosti ministarstva usmeren na jačanje porodice kao temelja društva, naglasivši da će u narednom periodu biti obuhvaćeno 20 jedinica lokalne samouprave. Navela je da je cilj da se dođe do svake porodice i svakog deteta, uključujući i manje sredine, ruralna područja i sela, kako bi se mere kreirale u skladu sa stvarnim potrebama građana. Govoreći o značaju saradnje sa lokalnim samoupravama, ministarka je istakla da su upravo one ključni partner u sprovođenju populacione politike.

-Mogu da kažem jeste da je saradnja sa Opštinom Pećinci na jednom zavidnom nivou. Oni prate mere populacione politike i popravljanja demografske slike ovde, u njihovoj lokalnoj zajednici. Dakle, ako imamo na republičkom nivou određene mere davanja finansijskih sredstava za prvo rođeno dete, to ćete videti i u ovoj opštini. Ova opština se zaista bori za ono što je prioritet rada Vlade Srbije, a to je da porodica bude naš nacionalni interes i bude uvek na prvom mestu kada govorimo o radu, rezultatima, uspesima i o tome da država može, da je sposobna i da želi da stane iza svake porodice, da zaštiti svako dete, ojača porodicu kao stub našeg društva i naše države – naglasila je Žarić Kovačević.

Ona je dodala da su tokom prošlog ciklusa – karavana roditeljstva obišli 40 lokalnih samouprava.

-To se pokazalo kao fantastična informacija koju smo mi dobili sa terena koje ćemo moći da koristimo prilikom izrade strategije za porodicu i demografiju. Sada smo pokrenuli novi ciklus karavana koji stavlja porodicu na prvo mesto, u svakom mestu. To znači da nećemo krenuti samo iz velikih gradova naše lepe zemlje, već znači da ćemo otići u svako mesto, u svaki ruralni kraj, u svako selo i obići svaku porodicu i svako dete koje svakako to zaslužuje – rekla je ministarka Žarić Kovačević.

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić izrazio je zadovoljstvo što je upravo naša opština domaćin početka kampanje i naveo da za to postoje dobri razlogi, jer Opština Pećinci kontinuirano ulaže u podršku deci, porodici i obrazovanju.

-Svaki mladi bračni par dobija jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 50 hiljada dinara, za svako novorođenče na teritoriji naše opštine porodica dobije jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 40 hiljada dinara, zatim vrtić je besplatan za svu decu sa teritorije pećinačke opštine, besplatni udžbenici od I do VIII razreda, besplatan bazen, besplatno klizalište, besplatna letovanja za našu decu. Trudićemo se i dalje, ne samo da zadržimo ove mere, nego da ih i proširimo – naglasio je predsednik Đokić.

Nov objekat u Obrežu, renoviran i dograđen, otvoren je u januaru ove godine, a direktorka ove ustanove Anita Volčevski rekla je da, od 862 dece koliko je upisano u svih 15 sela, objekat u Obrežu sada pohađa 124 dece, kao i da zahvaljujući proširenju kapaciteta više ne postoje liste čekanja.

-Velika nam je čast da mi otvorimo ovaj projekat Ministarstva za brigu o porodici i demografiju na nivou Srbije. Okupili smo danas 57 predškolaca iz 4 sela – iz Ogara, Ašanje, Kupinova i Obreža, a posebno mi je drago da su došli i roditelji da zajedno učestvujemo u radionicama i igrama. Jer, sve počinje od porodice. Porodica je stub ljubavi, poštovanja i tolerancije, a naš cilj je da što više roditelja uključimo u život vrtića i naš vaspitno-obrazovni rad – izjavila je Volčevski.

U okviru karavana “Porodica na prvom mestu, u svakom mestu” u Obrežu, realizovane su brojne aktivnosti namenjene deci i roditeljima, uključujući takmičenje u sklapanju puzli pod nazivom „Šampion sloge“, kao i školicu roditeljstva koju je vodio psiholog na temu ranog razvoja, sa ciljem unapređenja roditeljskih veština i osnaživanja roditelja.

Tokom događaja upriličena je i dodala priznanja “Čuvar porodice” kompaniji Coficab, društveno odgovornoj kompaniji sa teritorije pećinačke opštine, koja je donirala sredstva za rekonstrukciju starog dela objekta vrtića u Pećincima u vrednosti od 200 hiljada evra.

Izvor/foto: pecinci.org

