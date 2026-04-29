Upozorenje na rizik od prevara na platformi Booking.com
Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku MUP-a Republike Srbije upozorila je građane na povećan rizik od zloupotreba i prevara, povodom informacija o bezbednosnom incidentu na platformi Booking.com, u okviru kojeg je došlo do neovlašćenog pristupa određenim podacima korisnika.

Prema dostupnim informacijama, neovlašćena lica su mogla da pristupe podacima kao što su imena, kontakt podaci i detalji rezervacija, što može biti zloupotrebljeno za ciljane prevare i fišing napade.

Prema navodima kompanije, podaci o platnim karticama nisu direktno kompromitovani, ali oni koji jesu mogu da budu iskorišćeni za prevare u kojima se od korisnika naknadno traže podaci o kartici ili izvršenje plaćanja.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala upozorava građane koji su koristili navedenu platformu i ostavljali podatke o platnim karticama na to da posebnu pažnju obrate na sve transakcije po svojim platnim karticama.

Takođe, u slučaju bilo kakve sumnjive aktivnosti, treba odmah da kontaktiraju banku i blokiraju karticu, razmotre privremeno smanjenje dnevnih limita potrošnje za kartice koje koriste za internet plaćanja, kao i da ne dostavljaju podatke o platnim karticama putem e-pošte, SMS poruka ili aplikacija za razmenu poruka.

Potreban je i poseban oprez prema porukama koje izgledaju kao komunikacija sa vlasnicima smeštaja ili predstavnicima platforme, a u kojima se zahteva hitna uplata ili „verifikacijaˮ kartice.

Takođe, ukazuje se na to da su u prethodnom periodu zabeleženi slučajevi zloupotrebe podataka upravo kroz lažno predstavljanje smeštajnih objekata, pri čemu napadači koriste stvarne podatke o rezervacijama kako bi prevaru učinili uverljivijom.

U slučaju da građani uoče neovlašćene transakcije ili posumnjaju na zloupotrebu svojih podataka, potrebno je da bez odlaganja obaveste banku, blokiraju karticu i slučaj prijave nadležnim organima.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastaviće da prati navedene pojave i preduzima mere iz svoje nadležnosti u cilju zaštite građana i suzbijanja visokotehnološkog kriminala, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Izvor: www.srbija.gov.rs

U Laćarku održano predavanje o štetnosti duvanskog dima
Osnovci „Bajićeve“ škole proverili znanje o Branku Ćopiću
Ruma i Irig zajedno na uređenju jezera Borkovac
Uroš Teodorović osvojio treću nagradu na republičkom takmičenju iz tehnike i tehnologije
ČEGA SE SVE ODRIČEMO ZBOG EKONOMSKE KRIZE? Racionalna potrošnja i stezanje kaiša
Deset predstava za decu tokom dva dana u mitrovačkom pozorištu
Povezane Vesti
Društvo | Kultura | Vesti | Ruma

U ponedeljak 9.juna kraljice pev...

Društvo | Hronika | Ruma | Vesti

Obrazovanje ključno za izlazak i...

Društvo | Kultura | Vesti | Šid

Počela sa radom biblioteka

Društvo

Na kioscima je novi broj „Sremsk...

